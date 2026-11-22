Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και πολλοί εργαζόμενοι μετρούν ήδη πότε θα μπει το δώρο στον λογαριασμό τους. Η απάντηση είναι σαφής: η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026.

Ως πότε πρέπει να πληρωθεί το δώρο Χριστουγέννων

Κάθε χρόνο, το δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβάλλεται έως τις 21 Δεκεμβρίου. Φέτος η ημερομηνία αυτή «πέφτει» Δευτέρα. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν πληρωθεί οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα. Το ποσό διαφέρει ανάλογα με τον μισθό, τη διάρκεια της απασχόλησης και τις νόμιμες κρατήσεις.

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Ολόκληρο το δώρο δικαιούνται όσοι είχαν συνεχή εργασιακή σχέση με τον εργοδότη τους από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όσοι προσλήφθηκαν μετά την 1η Μαΐου ή αποχώρησαν πριν από τη λήξη της περιόδου, παίρνουν το μέρος που αντιστοιχεί στον χρόνο που εργάστηκαν.

Το δώρο είναι υποχρεωτικό για όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Δεν παίζει ρόλο αν έχουν σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ούτε αν δουλεύουν με πλήρες ή μειωμένο ωράριο.

Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων

Για όσους εργάστηκαν σε όλο το διάστημα από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου, το δώρο ισούται με έναν μηνιαίο μισθό, με προσαύξηση 4,1666% λόγω του συντελεστή αδείας. Έτσι, οι συνολικές μικτές αποδοχές του δώρου φτάνουν περίπου στο 104,17% του μηνιαίου μισθού.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ/INTIME NEWS

Όσοι δεν συμπλήρωσαν ολόκληρο το οκτάμηνο, πληρώνονται αναλογικά. Για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασιακής σχέσης αντιστοιχούν τα 2/25 του μηνιαίου μισθού, πάντα με την προβλεπόμενη προσαύξηση.

Άδειες, ασθένεια και αποχώρηση: τι ισχύει

Στον υπολογισμό μετράνε οι τακτικές αποδοχές των εργαζομένων. Μπορούν να προστεθούν και πρόσθετες αμοιβές, όπως υπερωρίες και νυχτερινά, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. Η κανονική άδεια δεν στερεί το δικαίωμα στο δώρο, καθώς λαμβάνεται κανονικά υπόψη.Για την ασθένεια ισχύει διαφορετικό καθεστώς. Το αν και πόσο επηρεάζεται το δώρο εξαρτάται από το αν καταβλήθηκε επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα και για πόσο διάστημα.

Αν κάποιος φύγει νωρίτερα από τη δουλειά του, δεν χάνει το δικαίωμα. Όσοι παραιτηθούν ή απολυθούν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου παίρνουν την αναλογία του δώρου για το διάστημα που εργάστηκαν.

Τι να κάνετε αν δεν πληρωθείτε εγκαίρως

Η Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026 είναι η τελευταία ημέρα για την καταβολή του δώρου. Οι εργοδότες μπορούν να πληρώσουν και νωρίτερα, αλλά δεν επιτρέπεται να το παραλείψουν ούτε να το αντικαταστήσουν με παροχή σε είδος. Αν το ποσό δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας και να υποβάλουν καταγγελία.