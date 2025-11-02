Δώρο Χριστουγέννων ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνεται, ποιοι θα το δουν αυξημένο και ποιοι εξαιρούνται

Αλλαγές φέρνει φέτος η ΔΥΠΑ στο Δώρο Χριστουγέννων για τους ανέργους, με νέα ημερομηνία πληρωμής, αυξημένα ποσά και διαφορετικό υπολογισμό για όσους λαμβάνουν το νέο πιλοτικό επίδομα ανεργίας που φτάνει έως και τα 1.295 ευρώ.

Με βάση αυτό το ποσό θα υπολογιστεί και το Δώρο του 2025, το οποίο δεν θα είναι ίδιο για όλους. Όσοι παίρνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας θα λάβουν διαφορετικό ποσό σε σχέση με όσους επιδοτούνται μέσω του νέου πιλοτικού προγράμματος.

Πότε θα πληρωθεί το Δώρο Χριστουγέννων 2025

Η ΔΥΠΑ σχεδιάζει να πληρώσει το φετινό Δώρο νωρίτερα από πέρυσι. Το 2024 η πληρωμή έγινε στις 20 Δεκεμβρίου (Παρασκευή), ωστόσο φέτος –καθώς η ημερομηνία πέφτει Σάββατο– το Δώρο Χριστουγέννων αναμένεται να καταβληθεί μεταξύ 15 και 19 Δεκεμβρίου 2025, εκτός απροόπτου.

Αυξημένο ποσό λόγω του κατώτατου μισθού

Οι άνεργοι που επιδοτούνται με το τακτικό επίδομα ανεργίας θα δουν αυξημένο ποσό λόγω της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού από 830 σε 880 ευρώ μεικτά.

Έτσι, το πλήρες Δώρο Χριστουγέννων ανεβαίνει στα 540 ευρώ, από 509,75 ευρώ πέρυσι.

Το ποσό αυτό αφορά όσους επιδοτούνται από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2025 και είχαν πλήρη απασχόληση πριν τη λύση της σύμβασής τους. Για όσους είχαν μερική απασχόληση, το Δώρο θα είναι αναλογικά μειωμένο.

Σημειώνεται ότι για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης, αντιστοιχούν τρία ημερήσια επιδόματα Δώρου Χριστουγέννων.

Το νέο πιλοτικό επίδομα ανεργίας έως 1.295 ευρώ

Οι άνεργοι που εντάχθηκαν στο νέο πιλοτικό πρόγραμμα θα δουν το Δώρο να υπολογίζεται με βάση το σταθερό μέρος του επιδόματος, όχι το μεταβλητό.

Το σταθερό μέρος εξαρτάται από τις αποδοχές του δικαιούχου και ξεκινά από το 70% του κατώτατου ημερομισθίου, μειούμενο σταδιακά κάθε τρίμηνο:

1ο τρίμηνο: 70% του κατώτατου ημερομισθίου

2ο τρίμηνο: 60%

3ο τρίμηνο: 50%

4ο τρίμηνο: 40% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη

Η ίδια μέθοδος υπολογισμού θα ισχύσει και για το Δώρο Χριστουγέννων 2025, ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση όλων των δικαιούχων.

Πώς θα πληρωθεί – Τι πρέπει να προσέξετε

Το Δώρο Χριστουγέννων θα καταβληθεί αυτόματα από τη ΔΥΠΑ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Δεν απαιτείται καμία αίτηση ή ενέργεια από τους ανέργους. Οι δικαιούχοι μπορούν να ελέγξουν την πληρωμή μέσα από το www.dypa.gov.gr ή την εφαρμογή ΔΥΠΑ App, επιλέγοντας την καρτέλα «Πληρωμές».

Ποιοι εξαιρούνται από το Δώρο

Από την καταβολή του φετινού Δώρου Χριστουγέννων εξαιρούνται:

Οι μακροχρόνια άνεργοι

Όσοι έλαβαν επίδομα ανεργίας για λιγότερο από έναν μήνα

Το Δώρο Χριστουγέννων 2025 θα είναι αυξημένο, θα δοθεί νωρίτερα, και για πρώτη φορά θα υπολογιστεί με βάση δύο διαφορετικά επιδόματα ανεργίας – το τακτικό και το νέο πιλοτικό.