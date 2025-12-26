«Δώρο ζωής» ανήμερα Χριστούγεννα από 57χρονο δότη οργάνων - Χάρισε τους νεφρούς και κερατοειδείς

Ένα δώρο ζωής προσέφερε ένας άτυχος 57χρονος σε συμπολίτες του τα ξημερώματα των Χριστουγέννων καθώς ολοκληρώθηκε η δωρεά οργάνων και ιστών.

Ο άτυχος άνδρας έφυγε από τη ζωή ύστερα από νοσηλεία στη Β΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου «Γεώργιος Παπανικολάου», στη Θεσσαλονίκη.

Οι χειρουργοί ολοκλήρωσαν με επιτυχία την λήψη των νεφρών και των κερατοειδών του 57χρονου του οποίου η οικογένεια αποφάσισε τη δωρεά οργάνων του, δίνοντας ζωή σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Οι κερατοειδείς του έχουν ήδη μεταφερθεί στο ΑΧΕΠΑ ενώ οι νεφροί του στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.

Πληροφορίες του ΕRTnews αναφέρουν πως στη λίστα αναμονής για κερατοειδείς περιλαμβάνονται 100 ασθενείς ενώ νεφρά περιμένουν 1.300 ασθενείς.

Οι μεταμοσχευτικές επεμβάσεις έγιναν από τις εξειδικευμένες ομάδες της Μονάδας Μεταμόσχευσης του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» και της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.

«Η δωρεά οργάνων αποτελεί ύψιστη έκφραση αλληλεγγύης και ελπίδας»

Σε ανακοίνωσή του νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου», η διοίκησή του εκφράζει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια του δότη για την ύψιστη πράξη προσφοράς, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού και Καρδιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Ακτινολογικού, Μικροβιολογικού, Βιοχημικού και Αιματολογικού Εργαστηρίου, της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας, καθώς και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας.



«Η δωρεά οργάνων μετά το τέλος της ζωής αποτελεί την ύψιστη έκφραση αλληλεγγύης και ελπίδας. Το Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου» παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην προώθηση και υποστήριξη αυτής της ανώτατης πράξης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.