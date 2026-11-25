Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να περάσει νικηφόρα από την Ιταλία, καθώς ηττήθηκε με 1-0 από την Κόμο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Τάσος Δουβίκας στάθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα του απέναντι στην Ένωση, παρά τη νίκη με 1-0, χαρακτηρίζοντας την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ως την πιο δύσκολο αντίπαλο που έχει συναντήσει η ομάδα του.

Ο διεθνής επιθετικός αναφέρθηκε, επίσης, στο γκολ του Μίγια, στη δική του αγωνιστική κατάσταση και στην ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ομάδα έφτασε τους 12 βαθμούς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τάσος Δουβίκας στο Magenta TV:

Για τη νίκη της Κόμο: «Καλησπέρα. Ήταν ένα πολύ δυναμικό παιχνίδι με φάσεις και από τους δύο. Είχαμε πιο σημαντικές ευκαιρίες, μπορούσαμε να προηγηθούμε πιο νωρίς. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, φτάσαμε τους 12 πόντους».

Για τον Μίγια και το γκολ που πέτυχε: «Έβαλε εκπληκτικό γκολ, είμαι χαρούμενος γι’ αυτόν. Επιβραβεύτηκε με αυτό το τέρμα».

Για το πώς νιώθει ο ίδιος που έπαιξε, νίκησε η Κόμο αλλά δεν σκόραρε: «Αισθάνομαι πολύ καλά. Η ομάδα με βοηθάει πολύ. Με τροφοδοτούν πολύ, δίνω κι εγώ το 100% για να τους βοηθάω. Είμαι χαρούμενος για τη νίκη».

Το σχόλιό σου για την ΑΕΚ: «Πολύ ανταγωνιστική, είχε κι αυτή τις φάσεις της. Ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι για εμάς εδώ. Είναι συμπαγής ομάδα με αρκετή ποιότητα. Είμαι χαρούμενος που το βλέπω από μια ελληνική ομάδα».