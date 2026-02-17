Δόξας για Δεληθανάση: «Είναι η μητέρα του παιδιού μου, αλλά δεν μπορεί να μου καταστρέψει τη ζωή»

Ο Κώστας Δόξας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» για τη δικαστική διαμάχη που συνεχίζει να έχει με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάση, τη ψυχική φθορά που έχει υποστεί και παραδέχτηκε πως δεν πρόκειται να τα παρατήσει γιατί ό,τι κάνει, το κάνει για το παιδί του! «Υπήρξε ένα ξύπνημα μετά από 5-6 χρόνια και ξεκινάω από εκεί που ήμουν. Δεν μπορούσα ούτε στον καθρέφτη να κοιτάξω, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Αλλά υπήρχαν κάποιες… κολώνες που με κράτησαν!

Κάποιοι φίλοι, ο αδερφός μου και η μητέρα μου και φυσικά η κόρη μου. Ό,τι και να γίνει, αυτός ο άνθρωπος είναι η μαμά του παιδιού μου. Καμιά φορά αυτό το παιχνίδι της ματαιοδοξίας δεν το καταλαβαίνουμε ούτε εμείς οι ίδιοι. Μπορεί να μας γυρίσει και πίσω. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να μου καταστρέψει τη ζωή, γιατί και θεμέλια υπάρχουν και έχουμε ένα παιδί μαζί».

«Κώστα δεν είσαι τρελός, λυπημένος είσαι»

«Κάποια στιγμή σκέφτηκα μήπως είμαι τρελός, γιατί κάποιοι είπαν ότι είμαι τρελός. Λέω: γεια σας, θέλω να δω αν είμαι τρελός. Πέρασα κοντά στους 15-16 μήνες εκεί και τελικά δεν είμαι τρελός. Μου λέει: Κώστα δεν είσαι τρελός, λυπημένος είσαι. Δεν θα πω ότι αυτή η λύπη δεν με συνοδεύει, θα ήθελα πάρα πολύ τα πράγματα να είναι καλά και συγκεκριμένα για το παιδί μου περισσότερο. Θα παλέψω γι’ αυτό.

Προσπαθήσαμε, αλλά δεν το θέλησε η άλλη πλευρά. Θα ήταν καλό να ήταν τα πράγματα αλλιώς, γιατί υπάρχει ένα πλάσμα που δεν φταίει. Με άσχημους τρόπους, με μικροπρεπείς τρόπους το βάζουμε στη μέση, ενώ θα έπρεπε να το προστατεύουμε. Δυστυχώς μάλλον θα έχει πορεία αυτό».

«Αν ήμουν μόνος μου, θα τα παρατούσα»

«Δεν θα ήθελα να με κρίνει ο καθένας για πράγματα που θα ήταν καλό να ακουστούν μόνο στα δικαστήρια. Το κομμάτι που αφορά στο παιδί είναι κάτι που θα έπρεπε να το έχουμε λύσει. Είναι κακό πράγμα ο πόλεμος. Δυστυχώς κάποιοι τον πόλεμο τον κουβαλάνε μέσα στην ψυχή τους. Δεν έχω σκεφτεί να τα παρατήσω. Αν ήμουν μόνος μου, θα τα παρατούσα. Δεν είμαι μόνος μου, υπάρχει ένα παιδάκι. Δεν τα παρατάω με τίποτα. Να μεγαλώνει το παιδί και να έχει χαρά χωρίς να είναι δηλητηριασμένο».