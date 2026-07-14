Δουδωνής σε Νικήτα για εκλογές: «Φθινόπωρο-Χειμώνα» ή «Άνοιξη-Καλοκαίρι» που λένε και στις κολεξιόν

Νερό στο μύλο της εκλογολογίας ρίχνουν οι… αποκαλυπτικές δηλώσεις (Action24) του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στην κάλπη το προσεχές φθινόπωρο. Τα λόγια του προέδρου της Βουλής άναψαν «φωτιές» και προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.



«Αναρωτιόμασταν προς τι όλη αυτή η βιασύνη με τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ο πρόεδρος της Βουλής έδωσε την απάντηση. Για να έχει το ελεύθερο να αποφασίσει ο κύριος Μητσοτάκης πότε τον βολεύει να γίνουν εκλογές. Γι’αυτό αυτή η πρεμούρα, σαν να μας κυνηγάει κάτι!», ανέφερε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ στη διακομματική επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης Παναγιώτης Δουδωνής, κάνοντας λόγο για «κυνική παραδοχή» του Νικήτα Κακλαμάνη.



«Θέλει να έχει την άνεση ο πρωθυπουργός, να δει πότε τον βολεύει να πάει σε εκλογές, σε σχέση με τα δικά του εσωκομματικά θέματα, με κορυφαίο τη σύσταση νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. Εάν θα γίνει αυτό “Φθινόπωρο - Χειμώνα” ή “Άνοιξη - Καλοκαίρι”, που λένε και στις κολεξιόν...», συνέχισε ο Παναγιώτης Δουδωνής το ίδιο αιχμηρά.

Η συνέντευξη Κακλαμάνη που άναψε τη σπίθα

Είχε προηγηθεί η επίμαχη συνέντευξη του Νικήτα Κακλαμάνη στο Action24, κατά τη διάρκεια της οποίας εκτίμησε πως ο πρωθυπουργός «ήθελε να έχει καθαρό το τοπίο μπροστά του, να μην κατηγορηθεί ότι τορπίλισε ο ίδιος τη Συνταγματική Αναθεώρηση ώστε να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του».



«Ένα πονηρό μυαλό θα μπορούσε να σκεφτεί γιατί σώνει και καλά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη ψηφοφορία για το Σύνταγμα τον Αύγουστο, αν οι εκλογές γίνουν τον επόμενο Μάιο ή Ιούνιο του 2027; Μπορούσαν να γίνουν τον Σεπτέμβριο…», είχε σημειώσει με νόημα ο πρόεδρος της Βουλής, λέγοντας πως «οι πρόωρες εκλογές μπορεί να είναι και η θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα».