Δούκας από Βοτανικό: «Προχωρούν οι εργασίες για τις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού»

Στον Βοτανικό βρέθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προκειμένου να επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών στις μελλοντικές εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα αισιοδοξίας για την εξέλιξη του μεγάλου έργου.

Λίγες ημέρες μετά το ταξίδι του στην Ιταλία, όπου ενημερώθηκε για την πορεία κατασκευής του στεγάστρου του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου, ο δήμαρχος επισκέφθηκε το εργοτάξιο και ενημερώθηκε για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Όπως ανέφερε, έχουν ήδη ολοκληρωθεί κρίσιμες εργασίες προετοιμασίας του εδάφους, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες γεωτεχνικές και γεωδαιτικές παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν την έναρξη της θεμελίωσης των νέων εγκαταστάσεων.

Ιδιαίτερη σημασία έδωσε στην έκδοση της οικοδομικής άδειας, εξέλιξη που χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική για την πρόοδο του έργου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη διαδικασία ανοίγει τον δρόμο ώστε το εργοτάξιο των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη να περάσει σύντομα σε φάση πλήρους ανάπτυξης, αντίστοιχη με εκείνη που ήδη βρίσκεται το νέο γήπεδο ποδοσφαίρου.

«Οι εργασίες προχωρούν κανονικά και πλέον, μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας, μπαίνουμε σε μια νέα φάση υλοποίησης. Πολύ σύντομα το εργοτάξιο των αθλητικών εγκαταστάσεων θα παρουσιάζει εικόνα αντίστοιχη με αυτή του γηπέδου του Παναθηναϊκού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας.