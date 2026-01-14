Δούκας και Γερουλάνος έβγαλαν τα μαχαίρια...

Της πίτας... το κάγκελο γίνεται αυτό το διάστημα, κόμματα, σύλλογοι και φορείς κόβουν πίτες. Την αρχή έκανε η ΝΔ στα κεντρικά γραφεία της Πειραιώς παρουσία του πρωθυπουργού, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ δεν πάνε πίσω. Τιμούν το έθιμο κανονικά και με το νόμο, όμως οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από τις κομματικές οργανώσεις.

Τη Δευτέρα λοιπόν έκοψε την πίτα της μια από τις μαζικές τοπικές οργανώσεις του κόμματος στην Αθήνα, αυτή στο 7ο Διαμέρισμα που έχει έδρα τους Αμπελόκηπους και η σύναξη προκάλεσε σούσουρο αλλά και συνωστισμό βουλευτών και στελεχών...

Στις φωτογραφίες που είδα φοβήθηκα λίγο είναι αλήθεια, βλέποντας τον Παύλο Γερουλάνο να κρατάει το μαχαίρι και δίπλα του να βρίσκεται ο Χάρης Δούκας και ο Δημήτρης Μάντζος. Οι συνειρμοί για τα συντροφικά μαχαιρώματα αναπόφευκτοι, αλλά από το ρεπορτάζ που έκανα οι φόβοι δεν επιβεβαιώθηκαν.

Όλοι μου μετέφεραν ένα καλό, συντροφικό κλίμα και ανεβασμένη διάθεση, αφού μέχρι και χορευτικά είχε το πρόγραμμα από συγκρότημα παραδοσιακών χορών που εξασφάλισε η δραστήρια γραμματέας της τοπικής, Χαρά Πυροβολάκη.

Γίνεται όμως πασοκική μάζωξη χωρίς τον ύμνο του ΠΑΣΟΚ; Δε γίνεται! Μετά από απαίτηση της βάσης έπαιξε και ο ήλιος ο πράσινος. Και φυσικά το ντεκόρ ανάλογης έμπνευσης, μπαλόνια, σημαίες του ΠΑΣΟΚ ούτε εκλογές να είχαμε...

Όσο για τις παρουσίες πολλές και ενδιαφέρουσες, Γερουλάνος, Μάντζος, Δημήτρης Οικονόμου, Πάνος Αβραμόπουλος, ωστόσο ο δήμαρχος Αθηναίων και η ομάδα του στο Δήμο έδωσαν τον τόνο. Μεταξύ όσων πήρε το μάτι μου ήταν η πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ Ρωξάνη Μπέη, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΕΜ, Λάζαρος Καραούλης, οι αντιδήμαρχοι Πάρης Χαρλαύτης, Γιώργος Αποστολόπουλος, Όλγα Δούρου, Γιώργος Γιάνναρος, Βαγγέλης Γιαννόπουλος και πολλοί ακόμη.

Το φλουρί μόνο δεν έμαθα ποιος κέρδισε, αν πάντως έπεφτε στο ΠΑΣΟΚ θα μου το έλεγαν οι σύντροφοι γιατί θα ήταν καλή ένδειξη για το κόμμα που έχει μπροστά ανηφόρα...

Δείτε φωτογραφίες

Eurokinissi

