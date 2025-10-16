Δούκας: «Να κάνουμε διάλογο με Τσίπρα - Ενημερώθηκα από τα sites για τις επιτροπές του συνεδρίου»

Να μείνουν γραμμένα τα ονόματα των 57 νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών μέχρι το τέλος της δίκης ζήτησε ο Χάρης Δούκας σχολιάζοντας τη συζήτηση που έχει ανοίξει για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μιλώντας στο Action 24.

«Ο κ. Πλεύρης λέει διάφορα ακραία για να "μπετονάρει" το κοινό του. Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ένα σπουδαίο μνημείο μνήμης και διεκδίκησης και πρέπει να είναι ανοιχτό στον λαό. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τον λαό, δεν πρέπει το μνημείο να είναι μόνο για επετείους. Δεν πρέπει να εργαλειοποιείται από την κυβέρνηση γιατί υπάρχει απόλυτη σκοπιμότητα από την κυβέρνηση καθώς η τροπολογία έρχεται μετά την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Δεν μπορούν να σβηστούν τα ονόματα. Όταν αποδώσουμε δικαιοσύνη, είναι μια άλλη κουβέντα. Να μείνουν τα ονόματα μέχρι το τέλος της δίκης. Δεν ενοχλεί κανέναν. Αν πάει κάποιο παιδί να ξαναγράψει κάτι, θα του πούμε όχι; Αν πάμε ένας πατέρας, θα πάνε να τον σηκώσουν; Όσο δεν κλείνει η πληγή πρέπει να το σεβόμαστε» ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Συνεχίζοντας, ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στο Γηροκομείο Αθηνών και στο γεγονός πως αυτό πέρασε στον έλεγχο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Κάθε φορά θέλουν να πάρουν μια δομή αλλά να μην κάνουν κακό, αλλά κάνουν στην Αθήνα. Δεν είχα καμία ενημέρωση. Συνήθως μιλάμε με τους υπουργούς. Τα έμαθα όλα από συνέντευξη της Δόμνας Μιχαηλίδου. Προχωρήσαμε με απόλυτη νομιμότητα να δώσουμε 9 ακίνητα για να μπορέσει να αποπληρωθεί κομμάτι των χρεών που υπάρχουν και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια. Ξαφνικά μας έφεραν 2 ακίνητα εκτός συμφώνου εξυγίανσης, στα οποία παρουσίασαν τιμές πολύ κάτω από την εμπορική αξία. Και είπα ότι δεν μπορώ να το κάνω. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν ανήκει στον Δήμο. Θα δω συνταγματικά αν μπορεί να σταθεί».

Όσον αφορά το ζήτημα της καθαριότητας στην Αθήνα, ο δήμαρχος εξήγησε πως «Οι δείκτες δείχνουν ότι είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από πέρσι. Και οι λόγοι είναι απλοί. Έχουμε πάρει 300 ανθρώπους με συμβάσεις. Δεύτερον, έχουμε βάλει 100 υπόγειους κάδους και τρίτον έχουμε προγραμματίσει δυο σημαντικές παρεμβάσεις. Η πρώτη είναι 20 νέα πληστρικά και κάποιους οικίσκους για περιοχές που έχουμε προβλήματα».

«Ενημερώθηκα από τα sites για τις επιτροπές του συνεδρίου»

Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας μίλησε για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και για το αν υπήρξε συνδιαμόρφωση για τα όργανα απαντώντας πως «τη συμμετοχή μου για τη σύνθεση των οργάνων για τις επιτροπές του συνεδρίου την ενημερώθηκα από τα sites. Είχαμε κάνει προτάσεις να είναι μέσα τέσσερα πέντε στελέχη με εμπειρία αλλά έμειναν εκτός. Πρέπει να τα δει αυτά ο πρόεδρος για να προχωρήσουμε με ενότητα. Υπήρξε μια στεναχώρια για τα στελέχη που έμειναν εκτός συνεδρίου. Έχουμε ένα ξεκάθαρο στόχο πρέπει να είμαστε πρώτοι στις επόμενες εκλογές, αλλιώς δεν θα γίνει πολιτική αλλαγή. Πρέπει να πάρουμε συλλογικές μεγάλες αποφάσεις που θα διαμορφώσουν την πορεία προς τις εκλογές. »

Για αν πρέπει να υπάρξει διάλογος με τον Αλέξη Τσίπρα και την πολιτική κίνηση που ετοιμάζει, εξήγησε ότι «ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει τις δράσεις του και θα κριθεί από τον λαό. Εμάς μας ενδιαφέρει να δυναμώσει το ΠΑΣΟΚ. Διάλογος πρέπει να υπάρχει, πρέπει να υπάρξουν κοινές δράσεις όπως για την Παλαιστίνη και το 13ωρο. Άμα έχεις καθαρές θέσεις και αξίες δεν φοβάσαι τον διάλογο με προοδευτικές δυνάμεις. Πρέπει να συζητάμε με προοδευτικές δυνάμεις».