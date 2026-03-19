Δούκισσα Νομικού: «Φυσικά και υπάρχουν στιγμές στη ζωή μου με ανασφάλειες, αγωνίες και φοβίες»

Για τα μυστικά ομορφιάς της, την δύναμη που κρύβει μέσα της, αλλά και τις ανασφάλειες που έχει μίλησε η Δούκισσα Νομικού στην πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε.

«Φυσικά και υπάρχουν. Και ανασφάλειες και αγωνίες και φοβίες, όλα υπάρχουν. Η δύναμη δεν κρύβεται στην έλλειψη αδυναμιών, αλλά στη διαχείρισή τους. Το να αισθάνεσαι μερικές φορές ευάλωτη και να το αναγνωρίζεις είναι, τελικά, μια μορφή θάρρους. Και το θάρρος σε βοηθάει να σκεπάσεις με φως όλα τα σκοτάδια» εξομολογήθηκε στο περιοδικό Marie Claire.

Και εξήγησε τι σημαίνει η ομορφιά για εκείνη, λέγοντας: «Η ομορφιά για εμένα είναι η αυτοπεποίθηση, η σιγουριά, η ευγένεια, η καλοσύνη. Η εσωτερική ισορροπία που ακτινοβολείς προς τα έξω. Για μένα όμορφος είναι όποιος τα έχει βρει με τον εαυτό του, είναι αληθινός, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς φίλτρα. Το μήνυμά μου στις γυναίκες; Να μην προσπαθούν να αλλάξουν για κανέναν. Να μη θέλουν να μπουν σε συγκεκριμένα καλούπια· η μοναδικότητά μας είναι η μεγαλύτερη δύναμή μας».

Η ρουτίνα ομορφιάς της; «Δεν κάνω περιττά πράγματα, ούτε χρησιμοποιώ 1.000 προϊόντα και γι’ αυτό μου είναι εύκολο να ακολουθώ πάντα και παντού τους τρεις βασικούς κανόνες: καλό ντεμακιγιάζ, σωστό καθαρισμό προσώπου όσο κουρασμένη και αν είμαι και εντατική ενυδάτωση».