Με εικόνες γεμάτες ήλιο, θάλασσα και ανεμελιά, η Δούκισσα Νομικού έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από το φετινό της καλοκαίρι. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα μεγάλο φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της, συνοδεύοντάς το με τη λιτή αλλά χαρακτηριστική φράση: «Δεν σε χορταίνω καλοκαίρι μου».

Κάθε φωτογραφία μοιάζει να αποτυπώνει μια διαφορετική πλευρά του ελληνικού καλοκαιριού, από τις ήρεμες βουτιές και τα κυκλαδίτικα σοκάκια μέχρι τις οικογενειακές στιγμές και τις χαλαρές βραδινές εξόδους.

Οι εμφανίσεις με μαγιό που ξεχώρισαν

Ξεχωριστή θέση στο άλμπουμ έχουν οι καλοκαιρινές εμφανίσεις της με μαγιό. Σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα ποζάρει πάνω σε σκάφος με φόντο τα καταγάλανα νερά, επιλέγοντας ένα μαύρο μπικίνι, βρεγμένα μαλλιά και φυσικό look.

Σε άλλες φωτογραφίες εμφανίζεται με μπλε μαγιό και παρεό στην ίδια απόχρωση, αλλά και με ένα πολύχρωμο ολόσωμο μαγιό συνδυασμένο με έντονο κίτρινο παρεό, ανάμεσα σε πέτρινα σοκάκια και ανθισμένες βουκαμβίλιες. Το χαμόγελό της και η χαλαρή διάθεσή της δείχνουν πως απολαμβάνει κάθε στιγμή των διακοπών της.

Το καλοκαίρι πέρα από τις φωτογραφίες

Το άλμπουμ, όμως, δεν περιορίζεται στις εντυπωσιακές εικόνες. Η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε και πιο καθημερινές στιγμές, παρουσιάζοντας στιγμιότυπα από την οικογενειακή ζωή, τις βόλτες, τις γεύσεις που δοκίμασε αλλά και το αγαπημένο της σκυλάκι στην παραλία.

Δεν έλειψαν οι εικόνες από ηλιοβασιλέματα, γραφικά κυκλαδίτικα σοκάκια και ατμοσφαιρικές βραδινές εξόδους, που συμπλήρωσαν το καλοκαιρινό σκηνικό.

Μέσα από τις φωτογραφίες της, η παρουσιάστρια δείχνει να απολαμβάνει την ηρεμία των διακοπών, επιλέγοντας να κρατήσει ζωντανές τις πιο όμορφες στιγμές του καλοκαιριού μέσα από ένα άλμπουμ που απέσπασε πλήθος θετικών σχολίων στα social media.