1.700€, στέγη και φαγητό: Πώς ένα σούπερ μάρκετ στο Κουφονήσι ψάχνει προσωπικό για τη σεζόν

Σε έναν τουριστικό προορισμό όπως το Κουφονήσι, όπου η παραλία Πόρι συναγωνίζεται σε ομορφιά τις ακτές της Καραϊβικής και οι τουρίστες ξεχειλίζουν από τα σοκάκια του νησιού κάθε καλοκαίρι, οι επιχειρηματίες γνωρίζουν πολύ καλά ότι χωρίς προσωπικό δεν υπάρχει σεζόν. Και όσο μικρό κι αν είναι το νησί των Μικρών Κυκλάδων, οι ανάγκες είναι μεγάλες, ειδικά όταν πρόκειται να εξυπηρετηθούν χιλιάδες επισκέπτες που αναζητούν από καφέ μέχρι το ψωμί και τα σνακ για την παραλία.

Μια αγγελία στη «Χρυσή Ευκαιρία» από οικογενειακή επιχείρηση σούπερ μάρκετ στο Κουφονήσι δείχνει ακριβώς αυτή την πραγματικότητα, ότι η αναζήτηση για προσωπικό δεν είναι απλή υπόθεση. Γι' αυτό και οι παροχές έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες και κάτι παραπάνω.

Μισθός και στέγαση

Ο μισθός των 1.700 ευρώ το μήνα συνοδεύεται από εξασφαλισμένη διαμονή και ημιδιατροφή. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι όποιος αποφασίσει να δουλέψει εκεί δεν θα χρειαστεί να ανησυχήσει για το πού θα μείνει ή πώς θα φάει – δύο από τους μεγαλύτερες πονοκεφάλους για όσους αναζητούν δουλειά σε νησιωτικούς προορισμούς, όπου τα ενοίκια συναγωνίζονται αυτά στα νότια προάστια και η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη.

Αυτό που ζητά η επιχείρηση δεν είναι και το πιο ασυνήθιστο, άτομα με γνώση Αγγλικών, δίπλωμα μηχανής (απαραίτητο για τις μετακινήσεις στο νησί), οργανωτικότητα και θέληση για δουλειά. Ο εργοδότης επισημαίνει ότι η προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί, αλλά δεν είναι απαραίτητη, ενώ όσοι υποψήφιοι ξέρουν και δεύτερη ξένη γλώσσα ή έχουν δίπλωμα αυτοκινήτου παίρνουν περισσότερους πόντους στη διαδικασία επιλογής.

Απαιτητική δουλειά

Βέβαια, επειδή μιλάμε για μια θέση εργασίας σε τουριστικό νησί αυτό σημαίνει σκληρή δουλειά, μιας και η σεζόν στα νησιά είναι απαιτητική. Οι ρόλοι είναι πολλαπλοί από το ταμείο στην αποθήκη, στην τακτοποίηση ραφιών, στα αλλαντικά και τα τυριά στα φρούτα και τα λαχανικά. Δουλειά που θυμίζει λίγο τον Ζήκο στην ταινία, δουλειά που απαιτεί ευελιξία και αντοχή.

Για όσους αναζητούν μια θερινή απασχόληση που να συνδυάζει δουλειά με νησιώτικη ζωή, η αγγελία από το Κουφονήσι δείχνει ότι οι ντόπιοι επιχειρηματίες έχουν καταλάβει πως για να βρουν προσωπικό, πρέπει να δώσουν κάτι παραπάνω από έναν απλό μισθό. Και αυτό, τελικά, κάνει τη διαφορά.