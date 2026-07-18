Δούρου στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Έχουμε ιστορικό χρέος να είμαστε στην επόμενη Βουλή»

«Τον ιστορικό κύκλο ενός κόμματος τον κλείνουν μόνο οι πολίτες», δήλωσε η νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου.

Μιλώντας στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος απηύθυνε έκκληση προς όλα τα στελέχη και τα μέλη «να ανατάξουμε το κόμμα» και πρόσθεσε: «Η φράση "κρίσιμη καμπή" δεν ήταν ποτέ τόσο πραγματική όσο είναι για το κόμμα μας. Σας καλώ να ανατάξουμε το κόμμα μας. Όχι από γινάτι ούτε για τις κοινοβουλευτικές έδρες που τις τιμούμε και δεν τις βγάζουμε σε πλειστηριασμούς. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής Αριστεράς. Γιατί θέλουμε να υπάρξει εναλλακτικός πόλος αριστερής διακυβέρνησης και γιατί δεν θέλουμε τα 7 χρόνια της ΝΔ να γίνουν 11».

Έστειλε το καθαρό μήνυμα: «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει παρών στην κοινωνία, στην Βουλή, στην Ευρωβουλή, και θα πάρουμε μέρος στις εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο με όσους θέλουν και μπορούν είτε αυτόνομα. Θα δώσουμε τον αγώνα με απόλυτο σεβασμό στο καταστατικό μας που δεν επιτρέπει αδιέξοδα. Θα τον δώσουμε με διαφάνεια, ήθος. Στόχος μας η αποκατάσταση της ενότητας και της αξιοπιστίας στην κοινωνία. Πολλοί μετήλθαν τον αγώνα τις αξιοπιστίας τα τελευταία τρία χρόνια, λίγοι το κατάφεραν. Κανείς δεν περισσεύει όλες και όλοι είμαστε πολύτιμοι. Λειτουργώ πάντα συνθετικά με ενωτικό πνεύμα».

«Να κλείσει η επικίνδυνη παρένθεση της ΚΕ της 6ης Ιουνίου»

Αναφέρθηκε στα εσωκομματικά της τελευταίας περιόδου λέγοντας: «Να κλείσει η επικίνδυνη παρένθεση της ΚΕ της 6ης Ιουνίου. Ήταν η πρώτη φορά που εξέφρασα δημόσια διαφορετική θέση γιατί αυτή η απόφαση μας οδηγούσε σε διάλυση. Σήμερα βρισκόμαστε σε περιδίνηση. Δεν έχουμε την πολυτέλεια νέων διχασμών και νέων προσωπικών στρατηγικών και εγωισμών. Δεν έχουμε την επιλογή της ήττας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ιστορικό χρέος να είναι στην επόμενη Βουλή, γιατί είναι ο καταλύτης για να έχουμε έναν εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης.

Σήμερα κλείνει μία επώδυνη απόφαση της συνεδρίασης της 6ης Ιουνίου που οδήγησε το κόμμα στο να ζητά την αυτοαναίρεσή του.

Η συνεδρίαση της 11 Ιουλίου είναι τομή. Θα είμαστε παρόντες στην ΔΕΘ με τις θέσεις μας, με το κοστολογημένο πρόγραμμα, με λύσεις για όλα τα προβλήματα της κοινωνίας, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν στις επόμενες εκλογές».

Ακολούθως απάντησε σε μία σειρά ερωτήματα: «Το πρώτο ερώτημα είναι: Μπορούμε να μπούμε στην Βουλή; Ε, ναι, μπορούμε και δεν θα το αποφασίσει κανένας άλλος για εμάς. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι 55%-60% των ψηφοφόρων μας κατευθύνεται στο νέο κόμμα. Το 5% του εκλογικού σώματος παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλουν να συμμετέχουμε στις εκλογές. Είναι σίγουρο ότι μόλις σοβαρευτούμε και δείξουμε ενότητα και πρόταση με ταξικό πρόσημο τότε όχι μόνο θα μπούμε στην Βουλή αλλά θα έχουμε και αξιοπρεπές ποσοστό».

«Πυρά» στους πρώην συντρόφους

Επιτέθηκε όμως και στους βουλευτές που αποχωρούν χωρίς να παραδίδουν τις έδρες αλλά και στο νέο κόμμα. «Οι ίδιοι σύντροφοι που κάποτε κυνηγούσαν άλλους για να παραδώσουν τις έδρες τώρα λένε "δεν βαστώ να πάω αντιπαραθετικά με το νέο κόμμα".

Έχουμε κοινή ιδεολογία με την ΕΛΑΣ; Όχι, εμείς εκφράζουμε την καθαρή ανόθευτη αριστερά του δημοκρατικού σοσιαλισμού.

Συμφωνούμε σε όλα; Όχι.

Έχουμε κοινά σημεία προγράμματος; Αναμένουμε τις θέσεις τους.

Μπορούμε να ταυτιστούμε; Όχι.

Μπορούμε να συμπορευτούμε; Ναι. Όπως και με τις άλλες δυνάμεις της Αριστεράς και ενώ έχουμε μονομέτωπο κατά της δεξιάς.

Δεν θα ξεχάσουμε την διάκριση Αριστεράς-Δεξιάς.

Τι κάνουμε αν εν τέλει δεν επιτευχθεί ενωτικό ψηφοδέλτιο; Θα αυτοπαροπλιστούμε ή θα μπούμε στον αγώνα με όλες τις δυνάμεις για να φύγει η δεξιά; Όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και ας μεγαλοπιάνονται κάποιοι, κανείς μόνος του δεν μπορεί να νικήσει την Δεξιά».

Προέβλεψε τέλος τις επιθέσεις από την Δεξιά και την δολοφονία χαρακτήρων που θα ακολουθήσει και κάλεσε σε υποστήριξη στελεχών που θα δέχονται επιθέσεις δίχως αμφιταλαντεύσεις.

Κλείνοντας μίλησε για την συλλογική ηγεσία «χωρίς πρώτους και δεύτερους, χωρίς πρώτους μεταξύ ίσων. Κλείνουμε τον κύκλο της ασάφειας».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.