Dr. Trump: Ο πρόεδρος τρολάρει στο Truth Social με AI διαγνώσεις σε αστέρες του Χόλιγουντ

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Ένα ακόμη βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη ανάρτησε στην πλατφόρμα του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά εμφανιζόμενος στον ρόλο… γιατρού.



Στο βίντεο, διάρκειας περίπου 90 δευτερολέπτων, ο «Δρ Ντόναλντ Τραμπ» παρουσιάζεται να κάνει διαγνώσεις σε γνωστά πρόσωπα με το λεγόμενο «Trump Derangement Syndrome», έναν πολιτικό όρο που χρησιμοποιείται ειρωνικά για να περιγράψει, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του Τραμπ, υπερβολική ή εμμονική εχθρότητα απέναντί του.

AI εκδοχές διασήμων που έχουν συγκρουστεί με τον Τραμπ



Στο βίντεο εμφανίζονται ψηφιακά δημιουργημένες εκδοχές γνωστών προσωπικοτήτων του Χόλιγουντ και της δημόσιας ζωής, οι οποίες έχουν κατά καιρούς ασκήσει κριτική στον Τραμπ.



Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι:

Γούπι Γκόλντμπεργκ

Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Τζούλια Ρόμπερτς

Ρόζι Ο’Ντόνελ

καθώς και οι ηθοποιοί Έντουαρντ Νόρτον και Τζον Λεγκουιζάμον.

Οι παρουσίες τους έχουν δημιουργηθεί με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και εμφανίζονται ως «ασθενείς» του υποτιθέμενου γιατρού Τραμπ.

«Συμπτώματα» και ειρωνικοί διάλογοι στο βίντεο



Το βίντεο ξεκινά με τον AI-Τραμπ να ρωτά: «Εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε έχει διαγνωστεί με TDS;». «Τα συμπτώματα μπορεί να είναι αδιάκοπα. Ευτυχώς, είμαι ο Δρ Τραμπ και έχω σχέδιο για τη θεραπεία σας».

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι υποτιθέμενοι «ασθενείς» του.

Η ψηφιακή εκδοχή του Ρόμπερτ Ντε Νίρο λέει: «Δεν μπορούσα να φάω, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, ήμουν συνεχώς θυμωμένος. Έκανα δυστυχισμένους όλους όσοι βρίσκονταν γύρω μου».

Η Τζούλια Ρόμπερτς εμφανίζεται να δηλώνει: «Νιώθω σαν να έχω γεράσει 20 χρόνια μέσα στα τελευταία δύο χρόνια», προσθέτοντας ότι είχε αρχίσει να ανησυχεί για το μέλλον της.

Η Ρόζι Ο'Ντόνελ υποστηρίζει ότι «υποφέρει εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία», ενώ η Γούπι Γκόλντμπεργκ λέει πως πίστευε ότι «δεν υπήρχε πλέον ελπίδα» για εκείνη.

Προσευχή κι εγκράτεια: Η ενδεδειγμένη «θεραπεία»

Η κορύφωση του βίντεο έρχεται στο τέλος, όπου ο «Δρ Τραμπ» προτείνει τη δική του… θεραπεία:

«Σταματήστε να διαβάζετε ψευδείς ειδήσεις, προσευχηθείτε και, αν αισθανθείτε άγχος, πιείτε ένα αναψυκτικό διαίτης, όπως εγώ, και θα δείτε εντυπωσιακή διαφορά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τι είναι το «Trump Derangement Syndrome»



Ο Τραμπ χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια τον όρο «Trump Derangement Syndrome», κυρίως για να περιγράψει επικριτές του που θεωρεί ότι αντιδρούν υπερβολικά στις πολιτικές του.

Πρόσφατα μάλιστα είχε δηλώσει από το Οβάλ Γραφείο ότι έχει ακούσει πως «πρόκειται για πραγματική κατάσταση».

Ο όρος αποτελεί παραλλαγή του «Bush Derangement Syndrome», που είχε εισαγάγει το 2003 ο αρθρογράφος Τσαρλς Κράουτχαμερ, περιγράφοντάς το ως μια «οξεία μορφή παράνοιας» ως αντίδραση προς τον τότε πρόεδρο Τζορτζ Μπους τον νεότερο.

Αντιδράσεις και δημόσιες κόντρες



Πολλές από τις προσωπικότητες που εμφανίζονται στο βίντεο έχουν συγκρουστεί δημόσια με τον Τραμπ στο παρελθόν.

Ενδεικτικά, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο τον έχει χαρακτηρίσει «υπαρξιακή απειλή για τις ελευθερίες και την ασφάλεια των ΗΠΑ», ενώ και άλλοι καλλιτέχνες έχουν εκφράσει έντονη πολιτική αντίθεση προς τις θέσεις του.

Το νέο AI βίντεο προστίθεται σε μια σειρά αναρτήσεων του Τραμπ που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για πολιτικό και επικοινωνιακό σχολιασμό, προκαλώντας εκ νέου συζητήσεις για τα όρια μεταξύ σάτιρας, πολιτικής προπαγάνδας και ψηφιακής παραπληροφόρησης.

Με πληροφορίες από Independent