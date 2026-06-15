«Dragons’ Den»: Αυτοί είναι οι νέοι επενδυτές που θα κάνουν παιχνίδι με τον Σάκη Τανιμανίδη

Τι κάνει μια επιχειρηματική ιδέα να ξεχωρίζει; Είναι οι αριθμοί; Η καινοτομία; Το ένστικτο; Ή μήπως ο άνθρωπος πίσω από αυτήν; Στον νέο κύκλο του «Dragons’ Den», που έρχεται στον ΣΚΑΪ, του μοναδικού τηλεοπτικού, ψυχαγωγικού προγράμματος για την επιχειρηματικότητα, τέσσερις γνώριμοι, κορυφαίοι leaders του επιχειρείν, ο Χάρης Βαφειάς, ο Λέων Γιοχάη, η Μαρία Χατζηστεφανή και ο Γιάννης Τσιώρης, επιστρέφουν και είναι έτοιμοι να ακούσουν, να αμφισβητήσουν, να διαπραγματευτούν και, αν πειστούν, να επενδύσουν. Από κοντά και ο Σάκης Τανιμανίδης.

Μαζί τους τρεις νέοι Dragons με αξιοσημείωτη πορεία στον χώρο τους. Η Ελευθερία Ζούρου, ο Αντώνης Καράτζης και ο Κώστας Χαλκιάς μπαίνουν δυναμικά στην ομάδα του «Dragons’ Den» για να προσφέρουν τεχνογνωσία και κεφάλαια στους νέους επιχειρηματίες! Ας τους γνωρίσουμε καλύτερα.

Οι παλιοί

Χάρης Βαφειάς

Ο Χάρης Βαφειάς, γνωστός και ως ο «μάγος» της ναυτιλίας, είναι ένας από τους πλέον διακεκριμένους Έλληνες επιχειρηματίες του χώρου. Το 2025 του απονεμήθηκε το βραβείο ΕΥ «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» για την Ελλάδα.

Λέων Γιοχάη

Ο Λέων Γιοχάη είναι ένας επιτυχημένος tech επενδυτής, γνωστός για την τόλμη και τον δυναμισμό του. Τα βρετανικά Μέσα τον κατατάσσουν μεταξύ των 100 πιο επιτυχημένων επιχειρηματιών του διαδικτύου.

Μαρία Χατζηστεφανή

Η Μαρία Χατζηστεφανή είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες Ελληνίδες επιχειρηματίες διεθνώς, ιδρύτρια και πρόεδρος του The Rodial Group, συγγραφέας best seller βιβλίων επιχειρηματικότητας και επενδύτρια στο Dragons’ Den Greece από το 2022.

Γιάννης Τσιώρης

Ο Γιάννης Τσιώρης είναι ένας εξέχων Έλληνας επιχειρηματίας τεχνολογίας, ευρέως γνωστός ως ο ιδρυτής της InstaShop, μίας από τις κορυφαίες on-demand πλατφόρμες αγορών στη Μέση Ανατολή. Η εξαγορά της InstaShop από γερμανική εταιρία εισηγμένη στον δείκτη DAX αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα exits στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής.

Οι νέοι

Ελευθερία Ζούρου

Η Ελευθερία Ζούρου είναι επιχειρηματίας, επενδύτρια, ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Doctoranytime, μιας από τις σημαντικότερες εταιρείες ψηφιακής υγείας στην Ευρώπη. Το 2012, σε ηλικία μόλις 30 ετών, εγκατέλειψε μια επιτυχημένη καριέρα σε πολυεθνικές εταιρείες για να ακολουθήσει ένα φιλόδοξο όραμα: να κάνει την πρόσβαση στην υγεία πιο απλή, πιο διαφανή και πιο ανθρώπινη για όλους. Ξεκινώντας από μια μικρή ομάδα στην Ελλάδα, κατάφερε να δημιουργήσει έναν διεθνή οργανισμό με παρουσία σε επτά χώρες και περισσότερες από 30 εκατομμύρια επισκέψεις ετησίως στις ψηφιακές του πλατφόρμες.

Αντώνης Καράτζης

Ο Αντώνης Καράτζης είναι ένας εξέχων Έλληνας επιχειρηματίας και επενδυτής. Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Καράτζη, έχει μεταμορφώσει μια οικογενειακή επιχείρηση σε έναν από τους πιο εξωστρεφείς βιομηχανικούς ομίλους της Ελλάδας, με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα και δραστηριότητες που κυμαίνονται από τις κατασκευές και τον τουρισμό, μέχρι την παραγωγή ενέργειας και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Κώστας Χαλκιάς

Ο Κώστας «Kryptos» Χαλκιάς είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους Έλληνες κρυπτογράφους και ερευνητές ασφάλειας διεθνώς. Είναι συνιδρυτής και Chief Cryptographer της Mysten Labs, της εταιρείας που σχεδίασε το Sui blockchain, με αποτίμηση άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.