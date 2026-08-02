Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα τηλεοπτική σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει και τα κανάλια ετοιμάζονται να ανοίξουν αυλαία με ένα από τα πιο πλούσια προγράμματα των τελευταίων χρόνων.

Το φετινό τηλεοπτικό τοπίο αλλάζει αισθητά, με τα μεγάλα κανάλια να επενδύουν δυναμικά στην ελληνική μυθοπλασία.

Έρωτες, μυστικά, οικογενειακές συγκρούσεις, θρίλερ, κωμωδίες και ιστορίες εποχής συνθέτουν το παζλ της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Τα κανάλια έχουν ήδη ανοίξει τα χαρτιά τους, παρουσιάζοντας τις παραγωγές που ετοιμάζουν για το φθινόπωρο και τους πρώτους μήνες του 2027.

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες ελληνικές σειρές που έρχονται στις οθόνες μας, τις υποθέσεις τους και τους πρωταγωνιστές που θα δώσουν ζωή στους ήρωες.

ΣΚΑΪ

Ο ΣΚΑΪ επιστρέφει δυναμικά στη μυθοπλασία, με δύο νέες σειρές που φέρουν την υπογραφή του Αντρέα Γεωργίου.

Μπλε Ώρες

Δύο ισχυρές οικογένειες συνδέονται με δεσμούς πολλών ετών και κοινά επιχειρηματικά συμφέροντα γύρω από μια μεγάλη γαλακτοβιομηχανία. Όταν παλιά μυστικά και νέοι έρωτες έρχονται στην επιφάνεια, οι ισορροπίες ανατρέπονται και οι σχέσεις δοκιμάζονται.

Πρωταγωνιστούν: Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Νόνη Ιωαννίδου, Γιάννης Ποιμενίδης, Γιώργος Παρτσαλάκης, Πασχάλης Τσαρούχας, Βάσια Παναγοπούλου, Ελένη Βαΐτσου, Κατερίνα Στικούδη, Βαγγέλης Κακουριώτης, Ιζαμπέλλα Φούλοπ.

Αντώνιος και Κλεοπάτρα

Μια καθημερινή σειρά που συνδυάζει έρωτα, οικογενειακές σχέσεις και ανατροπές. Οι ζωές των ηρώων μπλέκονται μέσα από συγκρούσεις, πάθη και απρόσμενες εξελίξεις, δημιουργώντας μια ιστορία που φιλοδοξεί να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Πρωταγωνιστούν: Μάριος Μαριόλος, Ειρήνη Τάσσου, Κώστας Κόκλας, Μίλτος Χαρόβας, Στέφανος Μιχαήλ.

ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 επενδύει δυναμικά στη μυθοπλασία με τρεις ολοκαίνουργιες σειρές που κινούνται σε διαφορετικά είδη, από κοινωνικό δράμα μέχρι σειρά εποχής.

Ντέρτια

Η δεκαετία του '80 ζωντανεύει μέσα από μια ιστορία γεμάτη πάθη, μουσική, προδοσίες και μεγάλους έρωτες.

Με φόντο τα νυχτερινά κέντρα της εποχής, άνθρωποι που κυνηγούν τα όνειρά τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με δύσκολες αποφάσεις, προσωπικά αδιέξοδα και μυστικά που μπορούν να αλλάξουν τις ζωές τους.

Πρωταγωνιστούν: Κλέλια Ρένεση, Ευγενία Ξυγκόρου,Τάσος Νούσιας, Φάνης Μουρατίδης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης,Θεοδώρα Σιάρκου

Κρίνο και Αγκάθι

Μία σειρά εποχής γεμάτη μυστήριο, οικογενειακές συγκρούσεις και δυνατές ανατροπές.

Η ιστορία ξεδιπλώνεται γύρω από ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με μυστικά του παρελθόντος, έρωτες που δοκιμάζονται και αλήθειες που έρχονται στο φως ύστερα από πολλά χρόνια.

Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Γεροντιδάκης, Αναστασία Παντούση, Κατερίνα Διδασκάλου, Στέλιος Μάινας, Γιάννης Τσορτέκης, Μαρία Ζορμπά

Σπιλιάδες

Μετά την επιτυχία της σειράς «Από ήλιο σε ήλιο», η Μαρία Γεωργιάδου επιστρέφει με τη μεταφορά του νέου της βιβλίου στην τηλεόραση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο γυναίκες, των οποίων οι ζωές μπλέκονται μέσα από οικογενειακά μυστικά, δύσκολες αποφάσεις και σχέσεις που δοκιμάζονται στον χρόνο.

Πρωταγωνιστούν: Μέγκυ Σούλι, Στεφανί Καπετανίδη, Γιάννης Κουκουράκης, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Ντένια Ψυλλιά

MEGA

Το Mega συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στη μυθοπλασία με ιστορικά δράματα, κοινωνικές σειρές, θρίλερ και οικογενειακές ιστορίες.

Δύο Μαύρα Πουκάμισα

Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μένιου Σακελλαρόπουλου, η σειρά μεταφέρει τους τηλεθεατές στην Κρήτη.

Δύο αχώριστοι φίλοι βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει όταν μια γυναίκα εισβάλλει ανάμεσά τους, ξυπνώντας ένα καλά κρυμμένο μυστικό από το παρελθόν που απειλεί να διαλύσει τα πάντα.

Πρωταγωνιστούν: ,Βασίλης Μπισμπίκης, Αντώνης Μυριαγκός, Μαριάννα Κιμούλη

Κάμπινγκ

Η μεγάλη κυπριακή επιτυχία μεταφέρεται πλέον στην ελληνική τηλεόραση.

Μια ομάδα ανθρώπων με εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες συναντιούνται σε ένα κάμπινγκ, όπου οι καθημερινές ιστορίες, οι φιλίες, οι έρωτες αλλά και οι ανατροπές δημιουργούν ένα απολαυστικό μωσαϊκό χαρακτήρων.

Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νίκη Παλληκαράκη

Άγιος Ιωσήφ

Μετά τον «Άγιο Παΐσιο», το Mega παρουσιάζει ακόμη μία βιογραφική σειρά με θρησκευτικό περιεχόμενο.

Η σειρά ακολουθεί τη ζωή του Αγίου Ιωσήφ από τα νεανικά του χρόνια, όταν ακόμη ήταν ο Φραγκίσκος Κόττης, μέχρι την πορεία του προς τον μοναχισμό και την πνευματική του καταξίωση.

Πρωταγωνιστεί: Τάσος Λέκκας, Άρης Σερβετάλης, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Στέφανος Κυριακίδης και Νίκος Γκέλια.

Σύγκρουση

Ένα δικαστικό και ερωτικό θρίλερ οκτώ επεισοδίων, όπου οι προσωπικές σχέσεις μπλέκονται με τη δικαιοσύνη, τις φιλοδοξίες και τα καλά κρυμμένα μυστικά των ηρώων.

Η υπόθεση υπόσχεται συνεχείς ανατροπές και έντονη αγωνία μέχρι το τελευταίο επεισόδιο.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης

Κανακαρά

Εμπνευσμένη από την παράδοση της Καρπάθου, η σειρά αφηγείται την ιστορία μιας οικογένειας όπου η πρωτότοκη κόρη καλείται να σηκώσει μεγάλες ευθύνες.

Έρωτες, κληρονομικές διαμάχες, οικογενειακές συγκρούσεις και καλά κρυμμένα μυστικά δημιουργούν ένα δυνατό οικογενειακό δράμα.

Πρωταγωνιστούν: Έβελυν Ασουάντ, Γιώργος Καραμίχος, Ιωάννης Παπαζήσης, Ελένη Κοκκίδου, Χριστίνα Αλεξανιάν, Στέφανος Κυριακίδης, Βλάσης Πασιούδης

STAR

Τα Φαντάσματα (2ος κύκλος)

Η επιτυχημένη κωμωδία επιστρέφει με νέες περιπέτειες.

Το Star συνεχίζει με τις επιτυχημένες σειρές του, επενδύοντας κυρίως στην κωμωδία και την αστυνομική μυθοπλασία.

Η Μαρίνα και ο Χάρης συνεχίζουν να συμβιώνουν με τα... απρόβλεπτα φαντάσματα, ενώ νέοι χαρακτήρες και guest εμφανίσεις υπόσχονται ακόμη περισσότερες ανατροπές και γέλιο.

Πρωταγωνιστούν: Έλλη Τρίγγου, Ορφέας Αυγουστίδης

IQ 160 (4ος κύκλος)

Η Πηνελόπη Μουρίκη επιστρέφει για να λύσει ακόμη πιο δύσκολες υποθέσεις.

Η σχέση της με τον Καλατζή εξελίσσεται, την ώρα που νέα εγκλήματα και μυστήρια έρχονται να δοκιμάσουν τις ικανότητές της.

Πρωταγωνιστούν: Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής

ALPHA

Ο Alpha μπαίνει δυναμικά στη νέα τηλεοπτική σεζόν, επενδύοντας τόσο σε νέες παραγωγές όσο και στην επιστροφή αγαπημένων σειρών. Δραματικές ιστορίες, οικογενειακές συγκρούσεις, μυστήριο και κωμωδία συνθέτουν το πρόγραμμα του σταθμού.

Οι κόρες της Αρετής

Η σειρά αποτελεί την ελληνική μεταφορά του επιτυχημένου τουρκικού δράματος «Οι κόρες της Φαζιλέτ». Στο επίκεντρο βρίσκεται μια μητέρα που παλεύει να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για τις δύο κόρες της, όμως οι επιλογές της θα τις οδηγήσουν σε δύσκολες καταστάσεις, μεγάλους έρωτες και συγκρούσεις που θα αλλάξουν τη ζωή τους.

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Ασημένια Βουλιώτη.

Για σένα

Μια ιστορία αγάπης ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που προέρχονται από εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Ο Φίλιππος, ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, γνωρίζει τη Μελίνα, μια δυναμική κοπέλα που εργάζεται στο ανθοπωλείο της μητέρας της, με τη σχέση τους να δοκιμάζεται από κοινωνικές διαφορές, οικογενειακές πιέσεις και απρόβλεπτες εξελίξεις.

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ειρήνη Αγγελοπούλου.

Κενά Μνήμης

Ένα σκοτεινό δράμα με στοιχεία μυστηρίου και ψυχολογικού θρίλερ. Ένας συνταξιούχος υπάλληλος δικαστηρίου έρχεται αντιμέτωπος με τα πρώτα σημάδια άνοιας, την ώρα που μια παλιά υπόθεση επιστρέφει για να αλλάξει όσα πίστευε μέχρι σήμερα.

Πρωταγωνιστεί: Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

Το Σόι σου (7ος κύκλος)

Η αγαπημένη οικογενειακή κωμωδία επιστρέφει με νέες ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Οι δύο οικογένειες συνεχίζουν να μπλέκουν σε παρεξηγήσεις και καθημερινές ιστορίες που υπόσχονται άφθονο γέλιο.

Πρωταγωνιστούν: Το αγαπημένο καστ των προηγούμενων κύκλων επιστρέφει σχεδόν στο σύνολό του.

Μπαμπά Σ' Αγαπώ (2ος κύκλος)

Η οικογενειακή κωμωδία συνεχίζεται με νέες περιπέτειες, καθώς οι ήρωες καλούνται να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις στην καθημερινότητά τους, πάντα με χιούμορ και συναίσθημα.

Πρωταγωνιστούν: Οι βασικοί συντελεστές του πρώτου κύκλου επιστρέφουν.

Φόνοι στο Καμπαναριό (2ος κύκλος)

Τρία χρόνια μετά τον πρώτο κύκλο, οι αγαπημένες μοναχές επιστρέφουν. Εκεί που πιστεύουν ότι αφήνουν πίσω τους τις περιπέτειες, μια νέα υπόθεση με έναν ελεύθερο σκοπευτή ανατρέπει τα πάντα και τις οδηγεί ξανά στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Πρωταγωνιστούν: Ελισάβετ Κωνσταντινίδη, Ρένια Λουιζίδου.

ΕΡΤ

Η δημόσια τηλεόραση συνεχίζει να επενδύει σε ποιοτική μυθοπλασία, παρουσιάζοντας σειρές που κινούνται από την κωμωδία μέχρι το ιστορικό δράμα και την περιπέτεια.

TV Land

Μια σατιρική ματιά στα παρασκήνια της ελληνικής τηλεόρασης. Παρουσιαστές, παραγωγοί και εργαζόμενοι στα τηλεοπτικά πλατό έρχονται αντιμέτωποι με ανταγωνισμούς, ίντριγκες και απρόβλεπτες καταστάσεις, αποκαλύπτοντας όσα συμβαίνουν όταν οι κάμερες κλείνουν.

Πρωταγωνιστούν: Αμαλία Καβάλη, Κώστας Αποστολάκης, Ιωάννης Παπαζήσης, Σάννυ Χατζηαργύρη, Σύλβια Δεληκούρα.

Θάλασσες μας χώρισαν

Μια συγκινητική ιστορία για τον ξεριζωμό, τη μνήμη και τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής. Οι ήρωες προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανές τις ρίζες και τις αναμνήσεις τους μέσα σε ένα δύσκολο ιστορικό περιβάλλον.

Πρωταγωνιστούν: Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδας Κακούρης, Γιάννης Κουκουράκης, Δήμητρα Ματσούκα, Χριστίνα Αλεξανιάν.

Αύριο

Η πρώτη ελληνική σειρά που εστιάζει αποκλειστικά στις επιχειρήσεις διάσωσης. Ένα ζευγάρι εγκλωβίζεται στα ορμητικά νερά ενός ποταμού, με μια ομάδα διασωστών να δίνει μάχη με τον χρόνο για να τους κρατήσει στη ζωή.

Πρωταγωνιστούν: Χρήστος Λούλης, Στεφανία Γουλιώτη.

Η τηλεοπτική σεζόν 2026-2027 προμηνύεται μία από τις πιο δυνατές των τελευταίων ετών για την ελληνική μυθοπλασία. Με νέες παραγωγές, επιστροφές αγαπημένων σειρών, ιστορίες εποχής, κοινωνικά δράματα, θρίλερ και κωμωδίες, τα κανάλια επενδύουν σε πλούσιο πρόγραμμα, διεκδικώντας το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού. Το μόνο σίγουρο είναι πως από το φθινόπωρο και μετά, οι επιλογές θα είναι πολλές και κάθε τηλεθεατής θα βρει σίγουρα τη σειρά που θα τον καθηλώσει.