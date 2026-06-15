Δράμα: «Η μαμά είναι χτυπημένη στο υπόγειο»–Νέα στοιχεία για χωρισμό του ζευγαριού πριν την τραγωδία

Μουδιασμένη είναι η τοπική κοινωνία της Δράμας από την οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε την Δευτέρα (15/6), με θύματα ένα αντρόγυνο αστυνομικών.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στην νέα γυναικοκτονία και στην συνέχεια στην αυτοκτονία του φερόμενου δράστη, ενός αστυνομικού 50 ετών που υπηρετούσε στην ομάδα ΔΙΑΣ και ήταν γνωστός στον χώρο του αθλητισμού, έχοντας έντονη παρουσία, με διακρίσεις, σε διοργανώσεις φυσικής κατάστασης.

Ήταν σε διάσταση το ζευγάρι των αστυνομικών

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι Αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να συνδέεται το έγκλημα με τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει στην ΕΛΑΣ για χωρισμό του ζευγαριού. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η διάσταση που φέρεται να είχε επέλθει στη σχέση του ζευγαριού, τους τελευταίους έξι μήνες. Λέγεται μάλιστα ότι αυτό το διάστημα ο 50χρονος είχε φύγει από το σπίτι της οικογένειας.

Όσον αφορά το πώς συνέβη η οικογενειακή τραγωδία, από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει έως τώρα στην ΕΛΑΣ, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στην 45χρονη σύζυγό του. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Δράμας, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για την ζωή της. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα υπέκυψε τελικά στα σοβαρά τραύματά της. Από την πρώτη εικόνα που έχουν οι αστυνομικοί, η 45χρονη έφερε οκτώ μαχαιριές.

Λίγη ώρα αργότερα, ο σύζυγός της εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, είχε αυτοπυροβοληθεί με το υπηρεσιακό του όπλο, δίνοντας δραματικές διαστάσεις στη οικογενειακή τραγωδία. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει δύο παιδιά: μία κόρη 20 ετών που είναι φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη και έναν γιο 16 ετών, που είναι μαθητής Λυκείου.

Μάλιστα, ο γιος ήταν εκείνος που κάλεσε το «100» και είπε «η μαμά είναι χτυπημένη στο υπόγειο», καθώς νωρίτερα είχε κατεβεί στο υπόγειο και είδε αιμόφυρτη την 45χρονη, η οποία υπηρετούσε στο τμήμα συνοριακής φύλαξης.