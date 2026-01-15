Δράμα: Νεκρός 56χρονος εργαζόμενος της ΔΕΗ - Χτυπήθηκε από ρεύμα ενώ ήταν σε κολόνα

Τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στη Βιομηχανική Περιοχή Δράμας το πρωί της Πέμπτης (15/1), όπου ένας 56χρονος εναερίτης έχασε τη ζωή του την ώρα που εκτελούσε εργασίες σε κολόνα της ΔΕΗ.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του proinos-typos.gr, ο άτυχος άνδρας φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ενώ βρισκόταν σε ύψος πάνω στον στύλο. Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε χωρίς σφυγμό και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών για την ανάνηψή του, ο 56χρονος δεν επανήλθε και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.