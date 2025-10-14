Δράμα: Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο με τον 14χρονο - Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του αγροτικού

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία στον Βώλακα Δράμας, μετά τον τραγικό θάνατο ενός 14χρονου οδηγού σε τροχαίο το μεσημέρι της Κυριακής 12 Οκτωβρίου.

Ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να οδηγούσε αγροτικό όχημα συγχωριανού του, οδηγούσε στη δασικό οδό Βώλακα – Λιβαδερού, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο ντελαπάρισε και έπεσε σε χαράδρα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 14χρονου.

Εκτός από τον οδηγό, στο αυτοκίνητο βρίσκονταν τρεις ανήλικοι 13,14 και 15 ετών, ο ένας εκ των οποίων τραυματίστηκε στο κεφάλι και τα πόδια, ενώ οι άλλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου συνελήφθη λίγες ώρες μετά το τροχαίο, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος από το Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Νευροκοπίου

Χειροπέδες στον ιδιοκτήτη

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του οχήματος, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για έκθεση.

Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα Τρίτη 14 Οκτωβρίου οι συγγενείς και οι φίλοι στον άτυχο νεαρό. Η κηδεία του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του στον Βώλακα.

Συντετριμμένος ο πατέρας του 14χρονου, μίλησε στον ΑΝΤ1 και το «Καλημέρα Ελλάδα», λέγοντας ότι ο γιος του δεν έπαιρνε συχνά το αυτοκίνητο και πως αυτή η στιγμή υπήρξε μοιραία.