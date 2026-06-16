Δράμα: Στο «μικροσκόπιο» οι συνεδρίες του αστυνομικού με ψυχολόγο πριν τη γυναικοκτονία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών στη Δράμα για τη νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε με δράστη έναν αστυνομικό, ο οποίος σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Οι αστυνομικοί ερευνούν πλέον τις συναντήσεις που είχε ο δράστης με ιδιώτη ψυχολόγο, αναζητώντας στοιχεία για την ψυχολογική του κατάσταση το τελευταίο διάστημα.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, «το τελευταίο χρονικό διάστημα απευθυνόταν σε ειδικό γιατί και ο ίδιος κατανοούσε ίσως ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, χωρίς όμως να μας αναφέρονται εντάσεις».

Παράλληλα ξεκαθαρίστηκε ότι ο αστυνομικός δεν είχε παραπεμφθεί σε ψυχολόγο από την υπηρεσία του, ενώ ερευνάται αν λάμβανε και φαρμακευτική αγωγή.

Αναμονή για την ιατροδικαστική έκθεση

Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναμένουν για σήμερα την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία αναμένεται να δώσει επιπλέον στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου της γυναίκας.

Η 45χρονη φέρει, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον οκτώ μαχαιριές στην πλάτη και στα πλευρά, ενώ εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι της από συναδέλφους της αστυνομικούς.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η γυναίκα βρέθηκε ημίγυμνη πάνω στο κρεβάτι, σε υπόγειο χώρο της οικίας, με το μαχαίρι δίπλα της. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει δύο παιδιά, μία ενήλικη κόρη και έναν ανήλικο γιο.

Ο 16χρονος γιος φέρεται να ήταν εκείνος που εντόπισε πρώτος τη μητέρα του και ειδοποίησε τις Αρχές, οδηγώντας τις έρευνες στις τελευταίες ώρες του δράματος.

Ο δράστης, αστυνομικός της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Δράμας, εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα στο βουνό Κορύλοβο, όπου είχε αυτοπυροβοληθεί με το υπηρεσιακό του όπλο.

Λίγο νωρίτερα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Δράμας με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ολοκληρώνοντας το τραγικό σκηνικό.

O 50χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στη Δράμα / Φωτ.: Facebook

Σε συγγενικά τους πρόσωπα τα δύο παιδιά

Τα δύο παιδιά της οικογένειας βρίσκονται πλέον κοντά σε συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ έχει προβλεφθεί η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης από ειδικούς.

Οι νεκροτομές στις δύο σορούς αναμένονται να ολοκληρώσουν τον κύκλο των ερευνών, αν και οι αστυνομικοί θεωρούν ότι διαθέτουν ήδη τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.