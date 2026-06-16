Δράμα: Τα αναπάντητα ερωτήματα πίσω από τη γυναικοκτονία - Η καταγγελία και η ψυχιατρική εξέταση

Μία ακόμη γυναικοκτονία προστέθηκε στη μακρά λίστα περιστατικών έμφυλης βίας στη χώρα μας, η οποία έλαβε χώρα χθες Δευτέρα (15/6) στη Δράμα με μία 45χρονη να πέφτει νεκρή μετά από 8 μαχαιριές.

Ειδικότερα, συναγερμός σήμανε στη Δράμα όταν μια γυναίκα αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρή μετά από επίθεση με μαχαίρι που φέρεται να δέχτηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Ο 50χρονος άνδρας, ο οποίος επίσης ήταν αστυνομικός, στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο και λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρός σε ΙΧ, έχοντας αυτοπυροβοληθεί με το υπηρεσιακό του όπλο.

Η γυναικοκτονία και ο εντοπισμός του νεκρού δράστη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο σπίτι του ζευγαριού, όπου ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της. Μετά την πράξη του εγκατέλειψε τον χώρο με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν άμεσα έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του.

Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε νεκρός, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε βάλει τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο.

O 50χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στη Δράμα / Φωτ.: Facebook

Προμελετημένη θεωρούν οι Αρχές τη δολοφονία στη Δράμα

Ως προμελετημένη αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών τη δολοφονία της αστυνομικού και μητέρας δύο παιδιών στη Δράμα, η οποία έπεσε νεκρή από τα χέρια του εν διαστάσει συζύγου της, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών, ο δράστης, που στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, δεν είχε αποδεχθεί το γεγονός ότι η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει ως επικίνδυνο για τη σωματική της ακεραιότητα και είχε ζητήσει να υποβληθεί σε ψυχιατρική αξιολόγηση.

Η ενέργεια αυτή φέρεται να αποτέλεσε την αφορμή για την έκρηξη της οργής του, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν ήδη σε διάσταση λόγω της έντονης ζηλοτυπίας που, σύμφωνα με μαρτυρίες, επέδειχνε απέναντί της.

Η καταγγελία και η ψυχιατρική εξέταση

Η άτυχη γυναίκα είχε αντιληφθεί ότι ο εν διαστάσει σύζυγός της αποτελούσε απειλή για την ασφάλειά της και ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Απευθύνθηκε στον προϊστάμενό της, ο οποίος προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε ο αστυνομικός να εξεταστεί από τον αρμόδιο ψυχίατρο της ΕΛ.ΑΣ.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο στοιχείο που να προκαλεί ανησυχία. Ως εκ τούτου, ο αστυνομικός αποχώρησε κανονικά, χωρίς να ληφθεί απόφαση για αφαίρεση του υπηρεσιακού του όπλου.

Η 45χρονη που έπεσε θύμα γυναικοκτονίας στη Δράμα / Φωτ.: Facebook

«Είχε γίνει υπερβολικά ζηλότυπος»

Σύμφωνα με συγγενείς και φίλους της άτυχης Αντιγόνης, το τελευταίο διάστημα ο δράστης είχε γίνει ιδιαίτερα πιεστικός και εκδήλωνε ακραία ζήλια απέναντί της. Όπως ανέφεραν, κανείς από το περιβάλλον τους δεν περίμενε ότι η κατάσταση θα κατέληγε σε μια τόσο τραγική εξέλιξη.

Ο δράστης, που υπηρετούσε στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Δράμας, φέρεται να μην είχε ξεπεράσει την ταπείνωση που, κατά την αντίληψή του, υπέστη μετά την καταγγελία και την ψυχιατρική αξιολόγηση λίγες ημέρες νωρίτερα.

Το μεσημέρι της Δευτέρας μετέβη στο σπίτι όπου διέμενε η σύζυγός του. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν προηγήθηκε έντονος καυγάς μεταξύ τους πριν από τη δολοφονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι το θύμα έφερε οκτώ τραύματα από μαχαίρι. Δίπλα στη σορό εντοπίστηκε και το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Τα τραύματα εντοπίζονταν στην πλάτη και στα πλευρά της γυναίκας, ενώ οι συνάδελφοί της που έφτασαν στο σημείο τη βρήκαν ημίγυμνη πάνω στο κρεβάτι, σε υπόγειο χώρο του σπιτιού. Παράλληλα, στο αυτοκίνητο του δράστη εντοπίστηκε ένας κάλυκας.

Το παιδί βρήκε τη μητέρα του αιμόφυρτη

Το ζευγάρι είχε αποκτήσει δύο παιδιά, μία ενήλικη κόρη που σπουδάζει σε άλλη πόλη και έναν ανήλικο γιο.

Το ανήλικο παιδί είναι εκείνο που εντόπισε τη μητέρα του σοβαρά τραυματισμένη και ειδοποίησε τις Αρχές. Το σοκ που υπέστη θεωρείται ιδιαίτερα βαρύ, ενώ οι πρώτες πληροφορίες που έδωσε στους αστυνομικούς συνέβαλαν στις έρευνες για τον εντοπισμό του πατέρα του, ο οποίος βρέθηκε λίγο αργότερα στο βουνό Κορύλοβο, έξω από τη Δράμα όπου είχε αυτοπυροβοληθεί με το υπηρεσιακό του όπλο.

Σε συγγενικά τους πρόσωπα τα δύο παιδιά

Τα δύο παιδιά της οικογένειας βρίσκονται πλέον κοντά σε συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ έχει προβλεφθεί η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης από ειδικούς.

Οι νεκροτομές στις δύο σορούς αναμένονται να ολοκληρώσουν τον κύκλο των ερευνών, αν και οι αστυνομικοί θεωρούν ότι διαθέτουν ήδη τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.