Δραματικές συνθήκες από το τοξικό νέφος στην Ινδία: Online τα δικαστήρια - «Οι μάσκες δεν επαρκούν»

Κρίσιμη είναι η κατάσταση στο Νέο Δελχί, με το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας να ζητά από τους δικηγόρους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να δικάσουν τις υποθέσεις τους μέσω μιας εικονικής πλατφόρμας, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Το γεγονός αυτό είναι μια ακόμη ένδειξη των προβλημάτων που προκαλεί στην καθημερινή ζωή η επιδεινούμενη ποιότητα του αέρα στην ινδική πρωτεύουσα.

Ο δείκτης ποιότητας του αέρα στο Νέο Δελχί κυμάνθηκε πάνω από 400 αυτή την εβδομάδα κατατάσσοντας την ινδική πρωτεύουσα στην κατηγορία του «σοβαρού» και αναγκάζοντας τις αρχές να αυξήσουν τους περιορισμούς στις κατασκευαστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες.

Φωτό: Reuters

Περιγράφοντας την κατάσταση ως «πολύ, πολύ σοβαρή» το Ανώτατο Δικαστήριο ζήτησε χθες Πέμπτη (13/11) από τους δικηγόρους να εξετάσουν τη χρήση των εγκαταστάσεων εικονικής ακροαματικής διαδικασίας.

«Αυτή η (μόλυνση του αέρα) θα προκαλέσει μόνιμη βλάβη... Ακόμη και οι μάσκες δεν επαρκούν», δήλωσε ο δικαστής Π.Σ Ναρασίμχα, σύμφωνα με την India Today, ανάμεσα σε άλλα μέσα ενημέρωσης.

Χθες Πέμπτη ο δείκτης ποιότητας του αέρα στον πλησιέστερο σταθμό παρατήρησης στο Ανώτατο Δικαστήριο βρισκόταν στο 437, σύμφωνα με το Ινδικό Κεντρικό Συμβούλιο Ελέγχου της Μόλυνσης, το οποίο κατατάσσει τις μετρήσεις μεταξύ του 0 και του 50 στην κατηγορία «καλός».

Υπάρχουν 34 δικαστές στο Ανώτατο Δικαστήριο, ένα από τα περισσότερα από 12 δικαστήρια στην πρωτεύουσα, όπου εκατοντάδες δικηγόροι δικάζουν τις υποθέσεις τους.

Κίνδυνος να μειωθεί το προσδόκιμο ζωής

Στο παρελθόν οι Αρχές είχαν αποδώσει την παρουσία του νέφους που καλύπτει την πόλη κάθε χειμώνα σε μεγάλο βαθμό στους αγρότες που καίνε παράνομα καλαμιές για να καθαρίσουν τα χωράφια τους στα γειτονικά κρατίδια παραγωγής τροφίμων Πουντζάμπ και Χαριάνα.

Ειδικοί λένε ότι πολυάριθμες οδηγίες του Ανώτατου Δικαστηρίου για την ποιότητα του αέρα την τελευταία δεκαετία δεν εφαρμόστηκαν σωστά.

Κάθε χρόνο διαταράσσεται η ζωή σε τμήματα της Νότιας Ασίας εξαιτίας του νέφους, οι επιπτώσεις του οποίου κινδυνεύουν να μειώσουν το προσδόκιμο ζωής πάνω από πέντε χρόνια ανά κάτοικο, όπως έδειξε έρευνα το 2023.

Κάτοικοι της πόλης ανέλαβαν μέσα στο Σαββατοκύριακο μια σπάνια πρωτοβουλία να διαδηλώσουν ζητώντας ενέργειες για την καταπολέμηση του τοξικού νέφους.

