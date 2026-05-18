Δραματική διάσωση για δίχρονο: Το κεφάλι του σφήνωσε στα κάγκελα σκάλας - Η στιγμή που ελευθερώνεται

Μια στιγμή παιδικής περιέργειας λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε σοβαρή περιπέτεια για ένα δίχρονο αγοράκι στο Μπέβερλι της Μασαχουσέτης, όταν το κεφάλι του σφήνωσε ανάμεσα στα κάγκελα της εσωτερικής σκάλας του σπιτιού του.



Η μητέρα του παιδιού κάλεσε αμέσως τις Αρχές, με πυροσβέστες και αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο για να απεγκλωβίσουν τον μικρό, ο οποίος είχε περάσει το κεφάλι του ανάμεσα στα μεταλλικά κάγκελα και δεν μπορούσε να βγει.



Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το αγοράκι παρέμεινε σχετικά ήρεμο, παρακολουθώντας παιδικά βίντεο σε tablet, ενώ οι διασώστες προσπαθούσαν με ιδιαίτερη προσοχή να τον απελευθερώσουν χωρίς να τον τραυματίσουν.



Έπειτα από αρκετά λεπτά και με προσεκτικούς χειρισμούς —χρησιμοποιώντας ακόμη και λάδι για να γλιστρήσει πιο εύκολα— οι πυροσβέστες κατάφεραν τελικά να λυγίσουν ελαφρώς τα κάγκελα και να απεγκλωβίσουν το παιδί, το οποίο δεν τραυματίστηκε.



Η μητέρα του, Λιζ Μπράουν, δήλωσε πως δεν γνωρίζει ακριβώς πώς συνέβη το περιστατικό, εξηγώντας ότι ο μικρός «έγινε περίεργος, έβαλε το κεφάλι του ανάμεσα στα κάγκελα καθώς ανέβαινε τις σκάλες και μετά δεν μπορούσαμε να τον βγάλουμε».

Κι αν νομίζετε ότι αυτή περίπτωση είναι εξαιρετικά σπάνια, σας θυμίζουμε πως οι ειδικοί κρούουν καμπανάκι κινδύνου καθώς τα παιδικά ατυχήματα και οι τραυματισμοί εξακολουθούν να είναι η πιο συχνή αιτία θανάτου και αναπηριών στα παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών. Τα αγόρια είναι πιο επιρρεπή από τα κορίτσια σε ποσοστό 65% ενώ το 60% των ατυχημάτων συμβαίνουν μέσα στο σπίτι.