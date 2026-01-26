Δραματική διάσωση παιδιού από ταξί που έπεσε σε κανάλι στη Ρωσία - Βίντεο ντοκουμέντο

Συγκλονίζουν τα πλάνα που ήρθαν στη δημοσιότητα από την περιοχή Νταγκεστάν της Ρωσίας, με ένα αγόρι να έχει παγιδευτεί σε ταξί που είχε βγει από τον δρόμο και είχε πέσει σε ένα κανάλι με ισχυρή ροή. Ήρωες - κάτοικοι δεν δίστασαν στιγμή και έδρασαν με αυταπάρνηση.



Ένας μάρτυρας φώναξε αμέσως στον οδηγό για να ρωτήσει αν υπήρχε παιδί μέσα, πριν γδυθεί και ετοιμαστεί να βουτήξει στο θολό νερό για να σώσει το αγόρι.

Ακόμα τρεις άνδρες μάρτυρες του περιστατικού ανέβηκαν σε μια μεταλλική δοκό πάνω από το κανάλι, περιμένοντας να περάσει από κάτω το αυτοκίνητο. Την κατάλληλη στιγμή έσκυψαν για να πιάσουν το παιδί από τον οδηγό, ο οποίος το έδωσε από το παράθυρο.



Ανέβασαν το αγόρι και, ισορροπώντας επικίνδυνα στη στενή κατασκευή, το πέρασαν πίσω σε ασφαλές μέρος. Ένας τέταρτος διασώστης στην όχθη του καναλιού άρπαξε το αγόρι.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι ήρωες έσωσαν τη μητέρα του αγοριού, η οποία ήταν επίσης παγιδευμένη μέσα στο βυθιζόμενο ταξί στο Κανάλι της Οκτωβριανής Επανάστασης, μια σημαντική πλωτή οδό που εξυπηρετεί την πόλη Μαχατσκάλα.



Σύμφωνα με αναφορές, ο οδηγός βγήκε επίσης ζωντανός, με αρκετούς κατοίκους της περιοχής να ζητούν να τιμηθούν οι διασώστες για την πράξη τους.

