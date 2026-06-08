Δραματική έκκληση για τα παιδιά του Πολωνού καθηγητή: «Αφήστε τα να επιστρέψουν στην Πολωνία»

Σε μια συγκλονιστική ανάρτηση, ο αδελφός του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε τον Ιούλιο του 2025 στην Αγία Παρασκευή, περιγράφει το δράμα που βιώνουν τα δύο παιδιά του θύματος, τα οποία, όπως αναφέρει, επιθυμούν διακαώς να επιστρέψουν στην Πολωνία.



Ο ίδιος, λίγες μέρες μετά την αυτοκτονία της πρώην συζύγου του αδερφού του, μέσα στη φυλακή, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξηγεί ότι ταξίδεψε εσπευσμένα στην Ελλάδα για να σταθεί στο πλευρό των παιδιών μετά τη νέα τραγωδία που χτύπησε την οικογένεια.

Όπως αναφέρει, τα παιδιά τού εκμυστηρεύονται συνεχώς την επιθυμία τους να φύγουν για την πατρίδα τους, να συναντήσουν τους φίλους τους και να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. Μάλιστα, περιγράφει πως ο μικρός Άγγελος τον παρακάλεσε να τον πάρει μαζί του, λέγοντάς του ότι δεν θέλει να παραμείνει άλλο στην Ελλάδα.



Ο αδελφός του θύματος κάνει λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, τονίζοντας ότι αδυνατεί να εξηγήσει στα παιδιά γιατί δεν μπορούν να αναχωρήσουν, παρά τη θέλησή τους. Κλείνοντας την ανάρτησή του, απευθύνει έκκληση στις αρμόδιες αρχές να επιτρέψουν την αναχώρησή τους για την Πολωνία, δηλώνοντας πως «ικετεύει» να δοθεί η σχετική άδεια.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτησή του:



«Αντιμέτωπος με μια ακόμη τραγωδία που έπληξε τα παιδιά του Πρέμεκ, πέταξα επειγόντως στην Ελλάδα το βράδυ του Σαββάτου. Πέρασα τη χθεσινή μέρα στηρίζοντας τα παιδιά. Τα παιδιά είναι πολύ δεμένα μαζί μου, θέλουν να φύγουν για την Πολωνία έστω και αύριο. Το κύριο θέμα συζήτησης είναι τι θέλουν να πακετάρουν για το ταξίδι και πότε θα μπορέσουν να συναντήσουν τους φίλους τους στην Πολωνία. Η Ζωή θέλει πάρα πολύ να δει τα γατάκια που γεννήθηκαν πριν από 3 μέρες... Ο Άγγελος μου έπιασε το χέρι και με παρακαλούσε να τον πάρω, λέγοντας ότι δεν θέλει πια να βρίσκεται εδώ.

»Τι πρέπει να πω στα παιδιά; Πώς να τους εξηγήσω ότι δεν μπορώ να τα πάρω; Πώς να εξηγήσω γιατί πρέπει να συνεχίσουν να βρίσκονται εδώ παρά τη θέλησή τους; Η κατάσταση είναι δραματική – κυρίως για τα παιδιά, αλλά και για ολόκληρη την οικογένεια. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να συμβεί για να επιτραπεί η αναχώρηση των παιδιών για την Πολωνία. Παρακαλώ, κυριολεκτικά ικετεύω να δοθεί η άδεια για να αναχωρήσουν τα παιδιά».