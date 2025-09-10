Δραματική προειδοποίηση: Η ελονοσία «επιστρέφει» - Μειώνονται τα κονδύλια, αυξάνονται οι απώλειες

Οι θάνατοι που οφείλονται στην ελονοσία υπάρχει κίνδυνος να αυξηθούν φέτος λόγω της μείωσης της διεθνούς βοήθειας, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Ταμείου, που συνίσταται σε σύμπραξη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση των σημαντικών λοιμωδών νοσημάτων.

Ο τομέας της διεθνούς βοήθειας βρίσκεται εν μέσω κρίσης μετά την επιστροφή στην εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πάγωσε αμέσως το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς βοήθειας των ΗΠΑ.

Κι άλλες χώρες μείωσαν τους προϋπολογισμούς τους για την αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά οι περικοπές των ΗΠΑ, που είναι παραδοσιακά ο μεγαλύτερος δωρητής παγκοσμίως, έχουν πλήξει ιδιαιτέρως τον τομέα.

«Όσον αφορά την ελονοσία, αυτό είχε σημαντικό αντίκτυπο» στη «χρηματοδότηση όλων των σημαντικών εργαλείων» στον αγώνα για την καταπολέμηση της μετάδοσης της νόσου, δήλωσε ο διευθυντής του Παγκόσμιου Ταμείου για την Καταπολέμηση του AIDS, της Φυματίωσης και της Ελονοσίας Πίτερ Σαντς, κατά την παρουσίαση στους δημοσιογράφους της ετήσιας έκθεσης της οργάνωσης.

«Οι ελλείψεις κεφαλαίων υπήρχαν ήδη, αλλά επιδεινώθηκαν», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι η προέλαση της ελονοσίας είναι γρήγορη όταν αλλάζουν οι συνθήκες.

Η Αφρική στο επίκεντρο της κρίσης

Η Αφρική είναι η ήπειρος που πλήττεται περισσότερο από τη νόσο αυτή. Οι πρόοδοι στον αγώνα κατά της ελονοσίας ήδη ολισθαίνουν εδώ και κάποια χρόνια λόγω κυρίως της κλιματικής αλλαγής, της αύξησης των συγκρούσεων, της ανθεκτικότητας στα φάρμακα και τα φυτοφάρμακα και της έλλειψης χρηματοδοτήσεων.

Η ελονοσία, ασθένεια που μεταδίδεται στον άνθρωπο από το τσίμπημα ορισμένων ειδών κουνουπιού, στοιχίζει τη ζωή σε περίπου 600.000 ανθρώπους κάθε χρόνο, και οι περισσότεροι από αυτούς που χάνουν τη ζωή τους είναι παιδιά κάτω των πέντε ετών ή έγκυες γυναίκες.

Αγώνας δρόμου για νέα χρηματοδότηση

Οι αριθμοί για το 2025 δεν είναι ακόμη διαθέσιμοι. Ωστόσο ο Σαντς αναμένει «αύξηση του αριθμού των παιδιών που θα πεθάνουν από ελονοσία φέτος, εν μέρει λόγω της μείωσης της χρηματοδότησης».

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ανάλυση που έκανε η οργάνωση «Roll Back Malaria» (σ.σ.: Αντιστρέψτε την πορεία της ελονοσίας), εταίρος του Παγκόσμιου Ταμείου στον αγώνα για την καταπολέμηση της ελονοσίας, αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξουν «πάνω από 100.000 επιπλέον θάνατοι φέτος». Επίσης εκφράζονται ανησυχίες όσον αφορά τις πιο μακροπρόθεσμες συνέπειες στην έρευνα.

Το Παγκόσμιο Ταμείο, με κύκλο αναπλήρωσης των πόρων του ανά τρία χρόνια, ελπίζει να εξασφαλίσει 18 δισεκατομμύρια δολάρια ως τα τέλη Νοεμβρίου για την επόμενη περίοδο.

Αυτό θα επέτρεπε «να σωθούν ως και 23 εκατομμύρια ζωές στη διάρκεια της περιόδου 2027-2029», σημείωσε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.