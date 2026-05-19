Δραματική τροπή στον θάνατο του ιδρυτή της Mango λόγω πτώσης από γκρεμό - Συνελήφθη ο γιος του

Μια υπόθεση που αρχικά είχε παρουσιαστεί ως τραγικό δυστύχημα σε ορεινή διαδρομή κοντά στη Βαρκελώνη παίρνει πλέον διαστάσεις αστυνομικού θρίλερ. Ο Jonathan Andic, γιος του ιδρυτή της Mango, Isak Andic, συνελήφθη από την καταλανική αστυνομία ως ύποπτος για ανθρωποκτονία σε σχέση με τον θάνατο του πατέρα του.

Ο 45χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστή στο Μαρτορέλ, κοντά στη Βαρκελώνη, προκειμένου να καταθέσει για όσα συνέβησαν τον Δεκέμβριο του 2024, όταν ο 71χρονος επιχειρηματίας έπεσε από ύψος άνω των 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή του Μοντσεράτ.

Ο Isak Andic βρισκόταν τότε μαζί με τον γιο του, ο οποίος φέρεται να ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που τον συνόδευε τη στιγμή της μοιραίας πτώσης. Αυτό ακριβώς το στοιχείο, μαζί με τις φερόμενες αντιφάσεις στις καταθέσεις του, φαίνεται πως έστρεψε ξανά την προσοχή των Αρχών στην υπόθεση.

Από «δυστύχημα» σε έρευνα για ανθρωποκτονία

Ο θάνατος του ιδρυτή της Mango είχε αρχικά αντιμετωπιστεί ως ορειβατικό δυστύχημα. Ο Andic πέθανε στις 14 Δεκεμβρίου 2024, όταν έπεσε σε χαράδρα στην περιοχή των σπηλαίων Salnitre, στο Μοντσεράτ, έναν δημοφιλή ορεινό προορισμό κοντά στη Βαρκελώνη.

Ωστόσο, η έρευνα δεν έμεινε εκεί. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, οι καταλανικές Αρχές άρχισαν να εξετάζουν την πιθανότητα ανθρωποκτονίας, καθώς φέρονται να εντόπισαν αντιφάσεις στις καταθέσεις του Jonathan Andic. Το κινητό του τηλέφωνο παραδόθηκε εθελοντικά στις Αρχές και αναλύθηκε στο πλαίσιο της έρευνας.

Η υπόθεση παραμένει υπό δικαστικό απόρρητο, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η σύλληψη και η ιδιότητα του υπόπτου δεν ισοδυναμούν με ενοχή. Ο Jonathan Andic έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του πατέρα του.

Ο μοναδικός μάρτυρας της πτώσης

Σύμφωνα με όσα έχουν μεταδοθεί, πατέρας και γιος είχαν πάει μαζί για πεζοπορία στο Μοντσεράτ. Ο Jonathan Andic είχε υποστηρίξει ότι ο πατέρας του υπέστη μια μοιραία πτώση, την ώρα που περπατούσαν στην ορεινή διαδρομή.

Το γεγονός ότι δεν υπήρχε άλλος αυτόπτης μάρτυρας έχει κάνει την υπόθεση ακόμη πιο περίπλοκη. Οι Αρχές καλούνται πλέον να απαντήσουν σε ένα δύσκολο ερώτημα: ήταν ο θάνατος του Isak Andic ένα τραγικό ατύχημα ή συνέβη κάτι άλλο στο βουνό εκείνη την ημέρα;

Σύμφωνα με την El País, οι ερευνητές θεωρούσαν τον Jonathan Andic ύποπτο τουλάχιστον από τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ η απόφαση για τη σύλληψή του φέρεται να ελήφθη ώστε να οδηγηθεί ενώπιον της δικαστικής λειτουργού που χειρίζεται την υπόθεση.

Η οικογένεια δηλώνει βέβαιη για την αθωότητά του

Η οικογένεια Andic είχε ήδη τοποθετηθεί δημόσια όταν ισπανικά μέσα μετέδωσαν ότι ο Jonathan βρισκόταν υπό διερεύνηση. Σε ανακοίνωσή της, είχε τονίσει ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές και ότι είναι βέβαιη πως η διαδικασία θα αποδείξει την αθωότητά του.

Σύμφωνα με την ισπανική Antena 3, εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της οικογένειας ανέφερε και μετά τη σύλληψη ότι η συνεργασία με τις Αρχές ήταν και θα παραμείνει πλήρης.

Ποιος ήταν ο Isak Andic, ο ιδρυτής της Mango

Ο Isak Andic ήταν μία από τις ισχυρότερες μορφές της ευρωπαϊκής μόδας. Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, μετακόμισε με την οικογένειά του στην Καταλονία τη δεκαετία του 1960 και ίδρυσε τη Mango το 1984, μετατρέποντάς τη σταδιακά σε έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς ομίλους ένδυσης.

Την εποχή του θανάτου του ήταν μη εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας, ενώ η περιουσία του υπολογιζόταν στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Στον επιχειρηματικό κόσμο συχνά παρουσιαζόταν ως ένας από τους μεγάλους αντιπάλους του Αμάνθιο Ορτέγκα, ιδρυτή της Zara. Η Mango, με ρίζες στη Βαρκελώνη, έγινε διεθνές brand, συνδεδεμένο με τη γρήγορη μόδα αλλά και με την ισχυρή εξαγωγική εικόνα της ισπανικής βιομηχανίας ένδυσης.