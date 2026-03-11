Δρέσδη:Εξουδετερώθηκε βόμβα 250 κιλών του Β' Παγκοσμίου - 18.000 πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Περίπου 18.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στο κέντρο της Δρέσδης μετά την ανακάλυψη βόμβας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε όχθη του ποταμού Έλβα, στη μεγαλύτερη ανάλογη επιχείρηση εκκένωσης που διεξήχθη ποτέ σε αυτήν την πόλη της ανατολικής Γερμανίας.

Πυροτεχνουργοί εξουδετέρωσαν μια βρετανική βόμβα 250 κιλών, η οποία εντοπίστηκε χθες Τρίτη κατά τη διάρκεια εργασιών σε γέφυρα – τμήμα της οποίας είχε καταρρεύσει το 2024.

Η επιχείρηση ξεκίνησε γύρω στις 9 το πρωί με τη συμμετοχή περισσότερων από 400 αστυνομικών, ελικοπτέρου και drone. Στόχος ήταν να διασφαλιστεί ότι σπίτια, καταστήματα, σχολεία, οίκοι ευγηρίας και γραφεία σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου είχαν εκκενωθεί. Επηρεάστηκαν μεταξύ άλλων ιστορικά κτίρια της Δρέσδης, όπως το ανάκτορο Τσβίνγκερ και η Εκκλησία της Παναγίας (Frauenkirche).

Όπως ενημέρωσε η αστυνομία, η εξουδετερωθείσα βόμβα θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο προκειμένου να καταστραφεί.

Τον Ιανουάριο και τον Αύγουστο του 2025, βόμβες από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχαν επίσης εντοπιστεί και εξουδετερωθεί στη Δρέσδη, η οποία σφυροκοπήθηκε ανελέητα από τους Συμμάχους στις 13-14 Φεβρουαρίου 1945.