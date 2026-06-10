Ελλάδα Γεράσιμος Παπαδόπουλος Ευθύμιος Λέκκας

Δριμεία επίθεση Παπαδόπουλου σε Λέκκα για την οσμή στην Αττική: «Η ΕΡΤ δε βρήκε κάποιον ειδικό;»

Εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό αλλά και αντιπαραθέσεις η έντονη δυσοσμία που είχε απλωθεί σε πολλές περιοχές της Αττικής πριν από έναν μήνα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Την οξεία αντίδραση του σεισμολόγου Γεράσιμου Παπαδόπουλου προκάλεσαν τα όσα είπε ο Ευθύμιος Λέκκας στην ΕΡΤ, αναφορικά με την οσμή που είχε καλύψει πριν από έναν μήνα την Αττική.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ δήλωσε πως εξετάστηκαν διάφορα σενάρια, όπως εκπομπές αερίων από τον υποθαλάσσιο χώρο λόγω σήψης οργανισμών ή φυσικών διεργασιών στον πυθμένα, αλλά και διαρροή από το δίκτυο φυσικού αερίου. Ωστόσο, το σενάριο της διαρροής, όπως εξήγησε, αποκλείστηκε καθώς η οσμή περιοριζόταν στο παράκτιο μέτωπο και δεν παρουσίαζε χαρακτηριστικά χερσαίων διαρροών.

Στην ανάρτησή του ο κ. Παπαδόπουλος έγραψε:

«Εκπληκτικό! Ο υπεύθυνος της αντισεισμικής προστασίας της χώρας έκανε εκτενείς δηλώσεις στην κυβερνητική ΕΡΤ για τα αίτια της οσμής στην Αττική, θρυμματίζοντας κάθε έννοια επιστημοσύνης, ειδίκευσης και υπευθυνότητας. Και η κυβερνητική ΕΡΤ δε βρήκε κάποιον ειδικό;»

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Γεράσιμος Παπαδόπουλος Ευθύμιος Λέκκας

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader