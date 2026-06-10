Δριμεία επίθεση Παπαδόπουλου σε Λέκκα για την οσμή στην Αττική: «Η ΕΡΤ δε βρήκε κάποιον ειδικό;»

Την οξεία αντίδραση του σεισμολόγου Γεράσιμου Παπαδόπουλου προκάλεσαν τα όσα είπε ο Ευθύμιος Λέκκας στην ΕΡΤ, αναφορικά με την οσμή που είχε καλύψει πριν από έναν μήνα την Αττική.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ δήλωσε πως εξετάστηκαν διάφορα σενάρια, όπως εκπομπές αερίων από τον υποθαλάσσιο χώρο λόγω σήψης οργανισμών ή φυσικών διεργασιών στον πυθμένα, αλλά και διαρροή από το δίκτυο φυσικού αερίου. Ωστόσο, το σενάριο της διαρροής, όπως εξήγησε, αποκλείστηκε καθώς η οσμή περιοριζόταν στο παράκτιο μέτωπο και δεν παρουσίαζε χαρακτηριστικά χερσαίων διαρροών.

Στην ανάρτησή του ο κ. Παπαδόπουλος έγραψε:



«Εκπληκτικό! Ο υπεύθυνος της αντισεισμικής προστασίας της χώρας έκανε εκτενείς δηλώσεις στην κυβερνητική ΕΡΤ για τα αίτια της οσμής στην Αττική, θρυμματίζοντας κάθε έννοια επιστημοσύνης, ειδίκευσης και υπευθυνότητας. Και η κυβερνητική ΕΡΤ δε βρήκε κάποιον ειδικό;»