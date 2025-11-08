Δρόμοι έγιναν ποτάμια στο Αγρίνιο - Πλημμύρισαν γήπεδα, σπίτια και σχολεία από την έντονη κακοκαιρία

Έντονη είναι η βροχόπτωση από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (8/11) στην περιοχή του Αγρινίου που ως αποτέλεσμα έχει να παρατηρούνται πολλά προβλήματα, όπως να πλημμυρίσουν γήπεδα, σπίτια και σχολεία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του agrinionews.gr, έχουν προκληθεί προβλήματα-από μικρής έκτασης πλημμυρικά φαινόμενα- σε διάφορα σημεία της ευρύτερης περιοχής και έχουν κινητοποιηθεί οι αρχές-Αυτοδιοίκηση, Πυροσβεστική, Αστυνομία- για την αντιμετώπιση τους. Επιχειρούν μηχανήματα του δήμου, δυο συνεργεία της ΕΜΟΔΕ Πάτρας και επτά οχήματα της Πυροσβεστικής Αγρινίου με μεγάλη δύναμη ενώ η Τροχαία είναι επί ποδός. Γίνονται αντλήσεις υδάτων από οικίες χωριών και απομάκρυνση φερτών υλικών από το οδικό δίκτυο.

Σε Καλύβια, Νεάπολη και Μεγάλη Χώρα χωράφια πλημμύρισαν και καλλιέργειες καταστράφηκαν. Προέκυψαν μικρές υπερχειλίσεις σε Πλατανόρεμα και Καλαμόρεμα. Αντλήσεις υδάτων έγιναν και σε τέσσερα σπίτια στα Ρουσεϊκα και σε πέντε στα Καλύβια.

Επίσης σε σημεία του οδικού δικτύου, όπως οι διασταυρώσεις Σταλίκα και Τριαντέικα, υπήρξε συσσώρευση υδάτων. Mεγάλη προσοχή απαιτείται στο δρόμο από Τριαντέικα προς Νεάπολη στην Ε.Ο.Αγρινίου-Εμπεσού. Η Τροχαία έσπευσε σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου για ρύθμιση κυκλοφορίας.

Νερά επίσης συσσωρεύτηκαν σε σημεία έξω από το Ειδικό σχολείο Νεάπολης, πλησίον των Αποθηκών Παπαστράτου στη Μεγάλη Χώρα όπου ακινητοποιήθηκε όχημα και η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό.

Πρόβλημα προκλήθηκε εξάλλου και στο γυμναστήριο των σχολείων στην οδό Μαβίλη του Αγρινίου όπου από σημεία της οροφής έσταζαν νερά μη επιτρέποντας τις προπονήσεις.