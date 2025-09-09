Drone εντόπισε 5 νεαρούς να κινούνται ύποπτα στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ - Προσήχθησαν από την ΕΛΑΣ

Προσήχθησαν λίγο μετά τις 03:00 το πρωί της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, πέντε νεαροί, που εντοπίστηκαν από drone εντός και εκτός αμαξοστασίου της Γραμμής 1 του μετρό Κηφισιά-Πειραιάς.



Το περιστατικό σημειώθηκε, όταν το drone ασφαλείας της ΣΤΑ.ΣΥ εντόπισε ύποπτες κινήσεις στον χώρο του αμαξοστασίου. Ο χειριστής ειδοποίησε αμέσως τον Ελεγκτή Ασφάλειας και την ΕΛ.ΑΣ., η οποία κινητοποιήθηκε και προχώρησε στην προσαγωγή των ατόμων στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου.

Τα drones έχουν αποτρέψει τουλάχιστον 280 συμβάντα

Η χρήση drones με θερμικές κάμερες και προβολείς ενισχύει από το 2023 την ασφάλεια του δικτύου του μετρό, σε πλήρη συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., έχοντας αποτρέψει περισσότερα από 280 περιστατικά.

Παράλληλα, η Γραμμή 1 θωρακίζεται συνολικά με: