Drone εντόπισε 5 νεαρούς να κινούνται ύποπτα στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ - Προσήχθησαν από την ΕΛΑΣ
Τα πτητικά μέσα επιτρέπουν συνεχή επιτήρηση, αποτρέπουν βανδαλισμούς και δολιοφθορές, ενώ συνεισφέρουν στην προστασία επιβατών, εργαζομένων και υποδομών.
Προσήχθησαν λίγο μετά τις 03:00 το πρωί της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, πέντε νεαροί, που εντοπίστηκαν από drone εντός και εκτός αμαξοστασίου της Γραμμής 1 του μετρό Κηφισιά-Πειραιάς.
Το περιστατικό σημειώθηκε, όταν το drone ασφαλείας της ΣΤΑ.ΣΥ εντόπισε ύποπτες κινήσεις στον χώρο του αμαξοστασίου. Ο χειριστής ειδοποίησε αμέσως τον Ελεγκτή Ασφάλειας και την ΕΛ.ΑΣ., η οποία κινητοποιήθηκε και προχώρησε στην προσαγωγή των ατόμων στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου.
Τα drones έχουν αποτρέψει τουλάχιστον 280 συμβάντα
Η χρήση drones με θερμικές κάμερες και προβολείς ενισχύει από το 2023 την ασφάλεια του δικτύου του μετρό, σε πλήρη συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., έχοντας αποτρέψει περισσότερα από 280 περιστατικά.
Παράλληλα, η Γραμμή 1 θωρακίζεται συνολικά με:
- την αντικατάσταση 5.600 μέτρων περίφραξης, που ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο και
- την εκπόνηση μελέτης για την εγκατάσταση καμερών σε όλο το μήκος της γραμμής, ένα έργο καθοριστικό για την πρόληψη παραβατικών ενεργειών