Δρούκα: Είμαι επιρρεπής στους ψυχαναγκασμούς - Έβαζα το ίδιο κραγιόν και πήγαινα από την ίδια διαδρομή

Συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day έδωσε η Φαίδρα Δρούκα και μίλησε για τους ψυχαναγκασμούς που την έχουν ταλαιπωρήσει πολύ, γι' αυτό προσπαθεί να απελευθερωθεί όπως εξηγεί.

«Eίμαι επιρρεπής στους ψυχαναγκασμούς αλλά έχω απελευθερωθεί πάρα πολύ φέτος. Παλιότερα, έβαζα το ίδιο κραγιόν. Όλη τη σεζόν. Να βαφτώ ίδια, να μην αλλάξω σκιά, να πάω απ’ την ίδια διαδρομή. Τρελά πράγματα αυτά. Είναι κουραστικό. Πολύ κουραστικό. Βάζω διαφορετικά κραγιόν. Γυρνάω από διαφορετικές διαδρομές…

Προχθές μου ‘σπασε ένα σκουλαρίκι που φοράω στην παράσταση. Σε άλλη περίπτωση θα ‘λεγα «πω πω τι γρουσουζιά που μου ‘σπασε», έχει δίπλα κάτι μαγαζιά Indian, πήρα εκεί ένα που του ‘μοιαζε, τέλεια.... Είμαι τακτική, και το καμαρίνι μου είναι. Έχω με τα καμαρίνια ένα θέμα. Βάζω φυτά, χαλάκια, κάδρα, φωτογραφίες, χρώμα, μαξιλάρια, πόμολα για τα συρτάρια. Φέτος άλλαξα τα πόμολα γιατί δεν μ’ άρεσαν και άλλαξα και των άλλων τα πόμολα» παραδέχθηκε.

«Η δουλειά αυτή είναι πολύ ματαιόδοξη. Και οκ, δεν σώζουμε και καρδιές. Δεν ξυπνάω απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθώ για να συζητάω για θέατρο, για να συζητάω για έργα» ανέφερε επίσης.

Για την οικογενειακή ζωή είπε χαρακτηριστικά: «Ο σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο. Είμαστε 18 χρόνια μαζί και γνωριζόμασταν κιόλας… Τον γνώριζα 10 χρόνια πριν να είμαστε μαζί. Είναι πολύ χαμηλών τόνων. Εκτιμάει πολύ τους ηθοποιούς και τη δουλειά μας, αλλά δεν εντυπωσιάζεται. Και μ’ αρέσει αυτό. Έτσι είναι και ο γιος μας που είναι 13 ετών».