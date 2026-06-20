Dua Lipa και Callum Turner: Οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο τους – Ο χορός, το φιλί και το τριήμερο γλέντι στη Σικελία

Μερικές ημέρες μετά τον γάμο τους, η Dua Lipa αποφάσισε να μοιραστεί με τους εκατομμύρια θαυμαστές της στιγμές από την πιο ξεχωριστή ημέρα της ζωής της. Η διάσημη τραγουδίστρια δημοσίευσε στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Callum Turner, δίνοντας μια γεύση από τη ρομαντική τελετή αλλά και τη λαμπερή γιορτή που ακολούθησε.

Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε, η Dua Lipa ποζάρει χαμογελαστή στο πλευρό του συζύγου της, φορώντας το νυφικό της, ενώ σε μία από τις πιο τρυφερές εικόνες το ζευγάρι χορεύει αγκαλιασμένο μπροστά σε φίλους και συγγενείς που μοιράστηκαν μαζί τους τη χαρά της ημέρας.

Η αρχή έγινε στο Λονδίνο, όπου το ζευγάρι επέλεξε να ανταλλάξει όρκους αγάπης σε μια λιτή και ιδιαίτερα προσωπική τελετή στο δημαρχείο του Ολντ Μέριλεμπον. Παρόντες ήταν μόνο λίγοι συγγενείς και στενοί φίλοι, με το ζευγάρι να επιλέγει να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αυτή τη σημαντική στιγμή.

Μετά το τέλος της τελετής, οι νεόνυμφοι αποχώρησαν μέσα σε ένα παραδοσιακό μαύρο λονδρέζικο ταξί, μια επιλογή που, σύμφωνα με πληροφορίες, επιθυμούσε ιδιαίτερα η Dua Lipa για τη μεγάλη της ημέρα.

Ωστόσο, οι εορτασμοί δεν σταμάτησαν εκεί. Λίγες ημέρες αργότερα, το ζευγάρι ταξίδεψε στη Σικελία, όπου διοργάνωσε ένα εντυπωσιακό τριήμερο γαμήλιο πάρτι στο Παλέρμο, έχοντας στο πλευρό του περίπου 300 καλεσμένους από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και της μόδας.

Ανάμεσα στους λαμπερούς προσκεκλημένους βρέθηκαν η Ντονατέλα Βερσάτσε, η Charli XCX και ο Μαρκ Ρόνσον, οι οποίοι γιόρτασαν μαζί με το ζευγάρι σε ένα σκηνικό που θύμιζε κινηματογραφική παραγωγή.

Η σχέση της Dua Lipa και του Callum Turner ξεκίνησε πριν από περίπου δυόμισι χρόνια και από τότε οι δυο τους έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους, προστατεύοντας την προσωπική τους ζωή από τη δημοσιότητα. Ο γάμος τους φαίνεται πως ακολούθησε την ίδια φιλοσοφία, συνδυάζοντας τη διακριτικότητα με την κομψότητα και τη λάμψη.