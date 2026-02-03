Dubai Bc-Ολυμπιακός (108-98): Ο Φουρνιέ του έδωσε... παράταση, αλλά η ανατροπή «γλίστρησε»

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την τελευταία «διαβολοβδομάδα» της Euroleague πριν τη διακοπή με παιχνίδι στο Ντουμπάι, όπου και κόντρα στην Dubai BC μετά από ανατροπή από το -15 το έστειλε στην παράταση με τον Φουρνιέ και εκεί λύγισαν με 108-98.

Πλέον το ρεκόρ του Ολυμπιακού είναι στο 16-9 και παραμένει εντός της πρώτης τετράδας μετά και το πέρας της 26ης αγωνιστικής της regular season έχοντας και ένα ματς λιγότερο (Φενέρ ΣΕΦ), ενώ η Dubai BC με 12-14 συνεχίζει το «κυνήγι» της δεκάδας.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Ντόρσεϊ με 18 πόντους, 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, ο Φουρνιέ με 16 πόντους και 5 ασίστ, ο Τζόουνς με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ο Μιλουτίνοφ με 13 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Από την πλευρά των γηπεδούχων ξεχώρισαν ο Ράιτ με 15 πόντους και 7 ασίστ, ο Μπέικον με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ και ο τρομερός Καμπενγκέλε με 21 πόντους, 13 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Επόμενη αποστολή για τον Ολυμπιακό η Βίρτους Μπολόνια (6/2, 21:15) στο ΣΕΦ, ενώ η Dubai BC θα υποδεχθεί στην Coca Cola Arena τη Ρεάλ (5/2, 18:00).

Κακός αμυντικά ο Ολυμπιακός και -12 στο ημίχρονο

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Ολυμπιακός δεν μπήκε καλά και βρέθηκε πίσω με 9-2 (στο 3'), αφού άφησε τους γηπεδούχους να τρέξουν και να κάνουν το παιχνίδι τους.

Οι Πειραιώτες αντέδρασαν άμεσα και με τον Ντόρσεϊ να έχει 5 πόντους και σερί 7-0 ισοφάρισαν σε 9-9 (στο 6').

Οι παίκτες του Γκόλεματς απάντησαν άμεσα με πρωταγωνιστές τους Αβράμοβιτς (8π) και Ράιτ (4π, 2ασ) και με επιμέρους 9-2 προηγήθηκαν ξανά με 18-11 (στο 8').

Η πρώτη περίοδος έκλεισε με 26-17 μετά το πρώτο καλάθι του Τζόζεφ, αλλά τον Ολυμπιακό να είναι απογοητευτικός αμυντικά και να χάνει και τα αμυντικά ριμπάουντ.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προσπάθησε να μειώσει και να φέρει το ματς στα μέτρα της και το κατάφερε σε δύο περιπτώσεις σε 29-25 (στο 13') και σε 33-30 στο 15ο λεπτό με τον Φουρνιέ να σκοράρει και να δημιουργεί.

Από εκεί και πέρα όμως οι γηπεδούχοι επέβαλλαν και πάλι το ρυθμό τους και έτρεξαν σε πέντε λεπτά επιμέρους 19-10 μετρώντας 5/10 τρίποντα και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 52-40!

Επέστρεψε από το -15 ο Ολυμπιακός και το έκανε ντέρμπι!

Το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού άρχισε με παρόμοια εικόνα των δύο ομάδων στο παρκέ και τον Ολυμπιακό όχι μόνο να είναι άστοχος (9/20 διπ), αλλά και αμυντικά να μην ελέγξει το ρυθμό και να βρίσκεται πίσω για πρώτη φορά με -15 (60-45 στο 23').

Οι «ερυθρόλευκοι» προσπαθούσαν να ροκανίσουν τη διαφορά, αλλά τα 3/8 δίποντα του Βεζένκοφ και η κακή τους αμυντική λειτουργία έφερναν την Dubai BC με διψήφιο προβάδισμα (67-55 στο 26').

Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Γουόρντ σε κρίσιμο σημείο μείωσαν με σερί 8-0 σε 67-63 (στο 28') με τους Πειραιώτες να δείχνουν σημάδια αντίδρασης, ενώ η τρίτη περίοδος έκλεισε με buzzer beater λέι-απ του Ντόρσεϊ για το 74-70!

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με επιμέρους 7-2 και ξέφυγαν πάλι στο σκορ με 81-72 (στο 33'), αφού η άμυνα στο «ζωγραφιστό» του Ολυμπιακού είχε πάλι θέματα.

Μετά από ένα ακόμα χαμένο αμυντικό ριμπάουντ ο Ράιτ ευστόχησε για τρεις και διαμόρφωσε το σκορ σε 84-74 και έχρισε την ομάδα του σε φαβορί για τη νίκη με βάση και την εικόνα.

Και πάλι οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν με σερί 6-0 από τον Φουρνιέ για το 84-80 (στο 36'), όμως ο Καμπενγκέλε με ένα μεγάλο τρίποντο έδωσε εκ νέου προβάδισμα... νίκης στους οικοδεσπότες για το 87-80 (στο 36')!

Ο Φουρνιέ πάλευε μόνος του για την απόλυτη ανατροπή και μείωσε σε 89-85 με καλάθι και φάουλ (στο 37'), ενώ μία φάση μετά ο Πετρούσεφ δέχθηκε τεχνική ποινή, αλλά ο Πίτερς έχασε μία ακόμα βολή (1/3).

Ο Αμερικανός φόργουορντ απάντησε για το 89-88 με τρίποντο και με λέι απ έβαλε για πρώτη φορά μπροστά τον Ολυμπιακό με 90-89 δύο λεπτά πριν το τέλος.

Ο Ράιτ με 2/2 βολές έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους με 91-90, Φουρνιέ και Τζόουνς αστόχησαν και μετά από λάθος ο Άντερσον διαμόρφωσε το σκορ σε 93-90 στα 46'', αλλά ο Ντόρσεϊ με 2.3 βολές έδωσε ελπίδα στους Πειραιώτες στα 44'' (93-92).

Ο Καμπενγκέλε αστόχησε και μετά από διεκδίκηση ο Ολυμπιακός έχασε το αμυντικό ριμπάουντ, αλλά οι διαιτητές έδωσαν τζάμπολ το οποίο και κέρδισε ο Τζόουνς από τον Ράιτ στα 19.3''.

Ντόρσεϊ και Φουρνιέ αστόχησαν στα σουτ της νίκης και ο Καμπενγκέλε με 2/2 βολές στα 3.3'' έκανε το 95-92. Στο τελευταίο σουτ για την παράταση ο Φουρνιέ ισοφάρισε με ένα «τρελό» τρίποντο για το 95-95!

Η «μάχη» στην παράταση

Στο έξτρα πεντάλεπτο στην Coca Cola Arena οι Πειραιώτες ξεκίνησαν με τρίποντο του Ουόκαπ για το 98-95 (στο 41'), όμως οι γηπεδούχοι με Μπέικον και Καμπενγκέλε έκαναν σερί 10-0 και πήγαν στο +7 (105-98) στο 43ο λεπτό, αφού οι φιλοξενούμενοι με τρία άστοχα σουτ και ένα λάθος έδειχναν να χάνουν το ματς.

Τελικά τίποτα δεν άλλαξε και ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα στην παράταση με 108-98 έχοντας μείνει από λύσεις και δυνάμεις.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 52-40, 74-70, 95-95, 108-98.

Dubai BC (Γκόλεματς): Μούσα, Μπέικον, Καμπενγκέλε, Ράιτ, Αβράμοβιτς, Πετρούσεφ, Ντάνγκουμπιτς, Αμπάς, Πρέπελιτς, Άντερσον, Καμένιας, Καμπόκλο.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Τζόζεφ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ, Φουρνιέ, ΜακΚίσικ, Λαρεντζάκης.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τα στατιστικά!