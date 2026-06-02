Ducati Collezione 100: Οι 10 μοναδικές μοτοσυκλέτες για τα 100 χρόνια ιστορίας της

Η πίστα του Mugello, εκεί όπου οι Desmosedici του MotoGP έχουν γράψει ορισμένες από τις πιο ένδοξες σελίδες της αγωνιστικής ιστορίας της Ducati, αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για την παρουσίαση της Collezione 100. Δέκα εμφανίσεις, δέκα αριθμημένες εκδόσεις, όλες αυστηρά περιορισμένες σε 100 μονάδες η καθεμία. Δέκα Σύγχρονοι χρωματισμοί, σχεδιασμένοι να τιμήσουν την εκατονταετηρίδα της εταιρείας από το Borgo Panigale.

Κάθε μοντέλο ξεχωρίζει χάρη σε μια ειδική διαμόρφωση: Eμφάνιση εμπνευσμένη από μία εμβληματική Ducati του παρελθόντος, σέλα από Alcantara ή δέρμα με κεντημένο λογότυπο Ducati, καθώς και κορυφαίες τεχνικές λεπτομέρειες, όπως οι δαγκάνες φρένων σε απόχρωση Centenario Bronze. Η συγκεκριμένη απόχρωση, αποκλειστική για τη συλλογή, συναντάται επίσης στο στεφάνι της τάπας καυσίμου και στην πλακέτα με τον αριθμό κάθε μοντέλου, τοποθετημένη στον λαιμό του πλαισίου ή στις κατεργασμένες από μασίφ αλουμίνιο πλάκες τιμονιού. Διάφορα μηχανικά μέρη κάθε μοτοσυκλέτας διαθέτουν αποκλειστικό χρωματικό συνδυασμό, εναρμονισμένο με την Αντίστοιχη ιστορική εμφανιση. Ο ξηρός συμπλέκτης, για πρώτη φορά σε μοντέλα V2, ενισχύει ακόμη περισσότερο τον αυθεντικό και συλλεκτικό χαρακτήρα της Collezione 100.

Κάθε μοτοσυκλέτα συνοδεύεται από ειδικό πίσω stand, βαμμένο στα ίδια χρώματα Τον εκάστοτε χρωματισμό, κουκούλα προστασίας και πιστοποιητικό γνησιότητας. Όπως σε κάθε συλλεκτική Ducati, η εμπειρία γίνεται ακόμη πιο ξεχωριστή μέσα από τον πίνακα οργάνων, ο οποίος διαθέτει ειδικό animation εκκίνησης. Οι ιδιοκτήτες μπορούν επίσης να ολοκληρώσουν την εμφάνισή τους με κράνος και jacket περιορισμένης έκδοσης, με χρωματικό συνδυασμό εμπνευσμένο από τη μοτοσυκλέτα τους.

Η Collezione 100 αποτελεί ακόμη έναν κρίκο στη σχέση της Ducati με τον κόσμο της τέχνης. Ο Ugo Nespolo, κορυφαία μορφή της ιταλικής τέχνης του τέλους του 20ού αιώνα και παθιασμένος Ducatista, συμμετέχει στο project, υπογράφοντας δύο αριθμημένες καλλιτεχνικές εκτυπώσεις για κάθε μοντέλο. Κάθε ζευγάρι έργων φέρει τον ίδιο σειριακό αριθμό με τη μοτοσυκλέτα και αποτυπώνει, μέσα από το αναγνωρίσιμο, πολύχρωμο και δυναμικό ύφος του Nespolo, τόσο το νέο συλλεκτικό μοντέλο όσο και την ιστορική Ducati που ενέπνευσε τον κάθε χρωμαστισμό. Το αποτέλεσμα είναι μια συλλογή από πραγματικά κοσμήματα: μοναδικά, αμέσως αναγνωρίσιμα και γεμάτα χαρακτήρα.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στη θρυλική ευθεία της πίστας της Τοσκάνης, όπου, για πρώτη φορά στην ιστορία του MotoGP, η Ducati διοργάνωσε ένα vernissage. Τα έργα του Nespolo υποδέχονταν τους καλεσμένους και τους οδηγούσαν σε μια διαδρομή που κορυφώθηκε με την αποκάλυψη των δέκα μοτοσυκλετών της Collezione 100.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι Marc Marquez και Pecco Bagnaia αποκάλυψαν τις μοτοσυκλέτες της Ducati Lenovo Team με τον ειδικό σχεδιασμό για τον αγώνα του Mugello. Το σχέδιο συνδυάζει ιστορικά λογότυπα της Ducati με δυναμικά γεωμετρικά μοτίβα, ενώνοντας στο φέρινγκ τη σχεδιαστική ταυτότητα της Collezione 100. Οι λεπτομέρειες για την εκατονταετηρίδα και οι ημερομηνίες 1926–2026 διαθέτουν glitter, σε αναφορά στην ιστορική 750 Imola Desmo, ενώ στο εμπρός φέρινγκ τα σύγχρονα γραφικά συνδυάζονται με οβάλ πινακίδα αριθμού και vintage γραμματοσειρά.

Αρκετοί συνεργάτες της Ducati άντλησαν έμπνευση από την εκατονταετηρίδα της μάρκας. Η Piquadro δημιούργησε μια σειρά τεσσάρων σακιδίων αφιερωμένων στην Collezione 100, ενώ η Carrera, επίσημος χορηγός της Ducati Lenovo Team, παρουσίασε τα γυαλιά ηλίου Anniversary Edition, σε αριθμημένη έκδοση 1.000 τεμαχίων.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά την Collezione 100 στο World Ducati Week, στις 3, 4 και 5 Ιουλίου, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τους Ducatisti. Στη συνέχεια, οι δέκα μοτοσυκλέτες θα ταξιδέψουν στο Goodwood Festival of Speed, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή γεγονότα για τους φίλους του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας. Τέλος, η συλλογή θα επιστρέψει στη Bologna, όπου θα εκτεθεί σε μουσεία της περιοχής.

Panigale V4 S 100 – 750 Imola Desmo, 1972

Η εμφάνιση της Panigale V4 S 100 είναι εμπνευσμένη από τη μοτοσυκλέτα που κέρδισε την πρώτη διοργάνωση του αγώνα Imola 200 Miles το 1972, με αναβάτες τους Paul Smart και Bruno Spaggiari.

Panigale V4 S 100 – 750 Imola Desmo, 1972

Η 750 Imola Desmo εξελίχθηκε με βάση την 750 GT, την πρώτη δικύλινδρη μοτοσυκλέτα δρόμου της Ducati. Διατήρησε την τεχνική της βάση, αλλά υιοθέτησε δεσμοδρομική μετάδοση και αμάξωμα από την αγωνιστική 500 GP. Το χαρακτηριστικό ασημί χρώμα με glitter, εμπνευσμένο από την αισθητική επιστημονικής φαντασίας της εποχής, είχε ήδη χρησιμοποιηθεί σε Ducati παραγωγής, πριν περάσει στην 500 GP και στη συνέχεια στην 750 Imola Desmo.

Η Panigale V4 S 100 διαθέτει σέλα Alcantara με κεντημένο λογότυπο Ducati 100, φτερά και καλύμματα κινητήρα και εξάτμισης από ανθρακονήματα, καθώς και πλακέτα Centenary Bronze με το όνομα και τον σειριακό αριθμό. Ο ξηρός συμπλέκτης και η εξάτμιση Akrapovič από τιτάνιο και ανθρακονήματα χαρίζουν στο μοντέλο μοναδικό ήχο. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει kit αφαίρεσης καθρεφτών και πινακίδας, ανοιχτό κάλυμμα συμπλέκτη και τάπα ρεζερβουάρ σε Centenary Bronze, όλα σχεδιασμένα για χρήση στην πίστα. Η Panigale V4 S 100 παραδίδεται σε αποκλειστικό, ειδικά κατασκευασμένο ξύλινο κιβώτιο.

Panigale V2 S 100 – 750 Super Sport Desmo, 1975

Η εμφάνιση της Panigale V2 S 100 αντλεί έμπνευση από την 750 Super Sport Desmo με την οποία ο Franco Uncini κατέκτησε το Ιταλικό Πρωτάθλημα του 1975, με την ομάδα του Bruno Spaggiari.

Στα τέλη του 1973, η Ducati ανέθεσε τη διαχείριση της ομάδας στον Spaggiari, πρώην αναβάτη και ιδρυτή αγωνιστικής ομάδας, με στόχο τη συμμετοχή στο Ιταλικό Πρωτάθλημα μοτοσυκλετών παραγωγής. Ο κίτρινος χρωματισμός παρέπεμπε στα μοντέλα δρόμου 750 Sport, ενώ οι καφέ/μπορντό λεπτομέρειες συνδέονταν με εσωλέμβιους κινητήρες που συναρμολογούνταν τότε στο Borgo Panigale.

Panigale V2 S 100 – 750 Super Sport Desmo, 1975

Η Panigale V2 S 100 διαθέτει σέλα Alcantara με κεντημένο λογότυπο Ducati 100, sport τιμόνια από κατεργασμένο αλουμίνιο, σταμπιλιζατέρ τιμονιού και πλακέτα Centenary Bronze με το όνομα και τον σειριακό αριθμό. Είναι επίσης το πρώτο μοντέλο της νέας οικογένειας Ducati V2 με ξηρό συμπλέκτη, ειδικά εξελιγμένο για τη συγκεκριμένη έκδοση. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει kit αφαίρεσης καθρεφτών και πινακίδας, ανοιχτό κάλυμμα συμπλέκτη και στεφάνι τάπας ρεζερβουάρ σε Centenary Bronze, όλα για χρήση στην πίστα.

Streetfighter V4 S 100 – Ducati 900 Sport Desmo Darmah, 1979

Η εμφάνιση της Streetfighter V4 S 100 είναι εμπνευσμένη από την 900 Sport Desmo Darmah του 1979. Στις δεκαετίες του 1970 και του 1980, οι μαύρες και χρυσές γραφιστικές ταυτότητες κυριαρχούσαν στον κόσμο του motorsport. Η Ducati υιοθέτησε αυτόν τον συνδυασμό στην 900 Sport Desmo Darmah, μια μοτοσυκλέτα που, με σημερινούς όρους, θα μπορούσε να θεωρηθεί Streetfighter πριν από την εποχή της. Η ονομασία Darmah και το χαρακτηριστικό κεφάλι τίγρης στα πλαϊνά πάνελ αντανακλούσαν τη γοητεία της εποχής για το εξωτικό και το φαντασιακό. Το ίδιο γραφικό στοιχείο εμφανίζεται και στην ουρά της Streetfighter V4 Collezione 100, καθώς και στο αντίστοιχο κράνος και jacket.

Streetfighter V4 S 100 – Ducati 900 Sport Desmo Darmah, 1979

Η Streetfighter V4 S 100 διαθέτει σέλα Alcantara με κεντημένο λογότυπο Ducati 100, πίσω λασπωτήρα, κάλυμμα κινητήρα και εξάτμιση από premium ανθρακονήματα, ξηρό συμπλέκτη και πλακέτα Centenary Bronze με το όνομα και τον σειριακό αριθμό. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει kit αφαίρεσης καθρεφτών και πινακίδας, ανοιχτό κάλυμμα συμπλέκτη και τάπα ρεζερβουάρ σε Centenary Bronze, όλα για χρήση στην πίστα. Η Streetfighter V4 S 100 παραδίδεται σε ειδικά κατασκευασμένο ξύλινο κιβώτιο.

Monster 100 – Monster S4Rs Tricolore, 2008

Ο τρίχρωμος χρωματισμός της Monster 100 είναι εμπνευσμένος από τη Monster S4Rs Tricolore του 2008. Η Monster S4Rs Tricolore αποτέλεσε ουσιαστικά την τελική έκδοση της πρώτης γενιάς Monster, την οποία η Ducati παρήγαγε από τις 5 Μαρτίου 1993 έως το 2008. Το μοντέλο εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και εμβληματικές μοτοσυκλέτες, όχι μόνο για τη Ducati, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο της μοτοσυκλέτας.

Monster 100 – Monster S4Rs Tricolore, 2008

Η Monster 100 ξεχωρίζει χάρη στον ξηρό συμπλέκτη, με κάλυμμα από ανθρακονήματα που περιλαμβάνεται στο πακέτο, τη σέλα Alcantara με κεντημένο λογότυπο Ducati 100, τον ανεμοθώρακα και το kit καλύμματος σέλας που της χαρίζει single-seater εμφάνιση. Η πλακέτα Centenary Bronze με το όνομα και τον σειριακό αριθμό είναι τοποθετημένη στις κατεργασμένες πλάκες τιμονιού, ενώ η ίδια απόχρωση χρησιμοποιείται στο στεφάνι της τάπας καυσίμου και στις δαγκάνες φρένων.

XDiavel V4 100 – 750 Super Sport “California Hot Rod”, 1977

Η εμφάνιση της XDiavel V4 100 είναι εμπνευσμένη από την ειδική 750 Super Sport “California Hot Rod”, τη μοτοσυκλέτα με την οποία ο Cook Neilson έγραψε ιστορία για τη Ducati, κερδίζοντας στη Daytona το 1977. Ήταν η πρώτη φορά που ιταλική μοτοσυκλέτα κέρδισε στις Ηνωμένες Πολιτείες αγώνα βασισμένο σε μοντέλα παραγωγής, γεγονός που ενίσχυσε σημαντικά τη δημοφιλία και τις πωλήσεις της Ducati στην αμερικανική αγορά.

XDiavel V4 100 – 750 Super Sport “California Hot Rod”, 1977



Η XDiavel V4 100 ξεχωρίζει ακόμη και μέσα στην Collezione 100 χάρη στη δερμάτινη σέλα με κεντημένο λογότυπο Ducati 100 και στο κεντρικό τμήμα του τιμονιού, κατεργασμένο από μασίφ υλικό, με πλακέτα Centenary Bronze που φέρει το όνομα και τον σειριακό αριθμό. Ο ξηρός συμπλέκτης κάνει την οδηγική εμπειρία ακόμη πιο προσωπική. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει δερμάτινη σέλα συνεπιβάτη, στεφάνι τάπας καυσίμου σε Centenary Bronze και ανοιχτό κάλυμμα συμπλέκτη, το οποίο δεν είναι εγκεκριμένο για χρήση στον δρόμο. Η XDiavel V4 100 παραδίδεται σε ειδικά κατασκευασμένο ξύλινο κιβώτιο.

Diavel V4 RS 100 – 900 Replica, 1979

Η εμφάνιση της Diavel V4 RS 100 είναι εμπνευσμένη από την 900 Replica του 1979, μία από τις πιο εμβληματικές μοτοσυκλέτες δρόμου στην ιστορία της Ducati. Μετά τη νίκη της Ducati στο Tourist Trophy του 1978, η εταιρεία από το Borgo Panigale ξεκίνησε την παραγωγή μοντέλων με εμφάνιση εμπνευσμένη από τη νικηφόρα 900 του Isle of Man. Έτσι γεννήθηκε η 900 Replica, η πρώτη Ducati δρόμου που αποτέλεσε replica αγωνιστικής μοτοσυκλέτας και έγινε αμέσως αντικείμενο πόθου για τους Ducatisti.



Η πράσινη και κόκκινη εμφάνιση με λευκές λωρίδες αναπαρήγαγε τον χρωματικό συνδυασμό της νικηφόρας μοτοσυκλέτας και αποτέλεσε μια πρώιμη εκδοχή «ιταλικής» γραφιστικής ταυτότητας, την οποία η Ducati θα αξιοποιούσε αργότερα σε ορισμένα από τα πιο σπορ και αποκλειστικά μοντέλα της.

Η Diavel V4 RS 100 βασίζεται στην Diavel V4 RS και εξοπλίζεται με κινητήρα Desmosedici Stradale. Διαθέτει σέλα Alcantara με κεντημένο λογότυπο Ducati 100, κεντρικό τμήμα τιμονιού κατεργασμένο από μασίφ υλικό με πλακέτα Centenary Bronze, καθώς και στεφάνι τάπας καυσίμου στο ίδιο φινίρισμα. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει σέλα συνεπιβάτη από Alcantara, τάπα καυσίμου από κατεργασμένο υλικό και ανοιχτό κάλυμμα συμπλέκτη, τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα για χρήση στον δρόμο. Η Diavel V4 RS 100 παραδίδεται σε ειδικά κατασκευασμένο ξύλινο κιβώτιο.

Multistrada V4 RS 100 – 500 SL Pantah, 1979

Η εμφάνιση της Multistrada V4 RS 100 είναι εμπνευσμένη από την 500 SL Pantah του 1979, μιας χρονιάς σημαντικών τεχνικών καινοτομιών για τη Ducati. Η 500 SL Pantah ήταν η πρώτη Ducati με χωροδικτύωμα, αν και αρκετά διαφορετικό από το πλαίσιο που θα χαρακτήριζε τη μάρκα για σχεδόν μισό αιώνα. Εξοπλιζόταν με τον κινητήρα Pantah, ο οποίος αντικατέστησε τα κωνικά γρανάζια που χρησιμοποιούνταν από την Gran Sport Marianna του 1955.

Η Multistrada V4 RS 100 διαθέτει σέλα Alcantara με κεντημένο λογότυπο Ducati 100 και πλακέτα Centenary Bronze με το όνομα και τον σειριακό αριθμό στους σφιγκτήρες του τιμονιού και στην κατεργασμένη πλάκα τιμονιού. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει στεφάνι τάπας καυσίμου σε Centenary Bronze και ανοιχτό κάλυμμα συμπλέκτη από ανθρακονήματα, τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα για χρήση στον δρόμο. Η Multistrada V4 RS 100 παραδίδεται σε ειδικά κατασκευασμένο ξύλινο κιβώτιο.

Scrambler 100 – 250 Scrambler, 1962

Η εμφάνιση της Scrambler 100 είναι εμπνευσμένη από την 250 Scrambler του 1962, την πρώτη έκδοση Ducati Scrambler, η οποία δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι απαρχές του Scrambler συνδέονται με τον Joe Berliner, τον πρώτο Αμερικανό εισαγωγέα της Ducati, ο οποίος ζητούσε ένα νέο μοντέλο για τις ΗΠΑ. Η δημοσιότητα από τον γύρο του κόσμου των Monetti και Tartarini το 1957 είχε ήδη ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα της Ducati στην Αμερική, όπου η μάρκα παρέμενε έως τότε σχεδόν άγνωστη.

Η τεχνική βάση της Scrambler 100 είναι η Scrambler Nightshift, αναβαθμισμένη με σέλα Alcantara με κεντημένο λογότυπο Ducati 100 και πλακέτα Centenary Bronze με το όνομα και τον σειριακό αριθμό, τοποθετημένη στους κατεργασμένους σφιγκτήρες τιμονιού. Περιλαμβάνεται επίσης τάπα καυσίμου από κατεργασμένο υλικό, με στεφάνι σε Centenary Bronze.

Hypermotard V2 SP 100 – Ducati 860 “24 Horas de Montjuïc”, 1975

Η εμφάνιση της Hypermotard V2 SP 100 είναι εμπνευσμένη από την Ducati 860 “24 Horas de Montjuïc”. Μετά τη νίκη στο Imola 200 του 1972, η Ducati επένδυσε στους αγώνες με μοτοσυκλέτες βασισμένες σε μοντέλα παραγωγής, ιδιαίτερα στους αγώνες αντοχής. Για τον σκοπό αυτό, χρειαζόταν έναν δικύλινδρο κινητήρα μεγαλύτερου κυβισμού από τον 750, ικανό να αντέξει την καταπόνηση διοργανώσεων όπως το Bol d’Or και το 24 Horas de Montjuïc.

Hypermotard V2 SP 100 – Ducati 860 “24 Horas de Montjuïc”, 1975

Η Hypermotard V2 SP 100 βασίζεται στην έκδοση SP, με αναρτήσεις Öhlins και σφυρήλατους τροχούς. Διαθέτει σέλα Alcantara με κεντημένο λογότυπο Ducati 100, πλακέτα Centenary Bronze με το όνομα και τον σειριακό αριθμό, καθώς και ξηρό συμπλέκτη. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει τάπα ρεζερβουάρ σε Centenary Bronze και ανοιχτό κάλυμμα συμπλέκτη από ανθρακονήματα, τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα για χρήση στον δρόμο.

DesertX 100 – Pantah “Ice”, 1981

Η εμφάνιση της DesertX 100 είναι εμπνευσμένη από την Pantah “Ice” του 1981, ένα από τα πιο ιδιαίτερα παραδείγματα product placement στην ιστορία της Ducati. Η Pantah “Ice” ήταν μια τροποποιημένη Pantah 500, με ελαστικά με καρφιά και χωρίς σύστημα πέδησης, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πίστες πάγου. Εκείνη την περίοδο, η Ducati ανήκε σε κρατικούς φορείς συμμετοχών, οι οποίοι έλεγχαν και εταιρείες όπως η Alfa Romeo. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η EFIM, που έλεγχε τόσο τη Ducati όσο και την Alfa Romeo, διοργάνωσε πρωτάθλημα για Alfasud σε παγωμένες πίστες των Άλπεων. Στο διάλειμμα των αγώνων, οι έντονα χρωματισμένες Pantah “Ice” προσέφεραν θέαμα στο κοινό.

DesertX 100 – Pantah “Ice”, 1981

Η εμφάνιση που επιλέχθηκε για την DesertX 100, κίτρινη με μπλε λωρίδες, ανήκει σε μοντέλο που μέχρι πριν από λίγα χρόνια αποτελούσε μέρος της συλλογής του Μουσείου Ducati. Η DesertX 100 διαθέτει σέλα Alcantara με κεντημένο λογότυπο Ducati 100 και πλακέτα Centenary Bronze με το όνομα και τον σειριακό αριθμό, τοποθετημένη στους αποστάτες του τιμονιού. Το ψηλό εμπρός φτερό και η αλουμινένια γρίλια ψυγείου ενισχύουν τον off-road χαρακτήρα του μοντέλου. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει τάπα καυσίμου σε Centenary Bronze και γρίλια προβολέα, τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα για χρήση στον δρόμο.