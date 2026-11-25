Μια απρόοπτη στιγμή στον τελικό του 35ου κύκλου του αμερικανικού «Dancing With the Stars» δεν στάθηκε ικανή να στερήσει από τον Έζρα Φρεχ τη νίκη. Ο 21χρονος παραολυμπιονίκης του στίβου και η παρτενέρ του, Ντανιέλα Κάραγκατς, κατέκτησαν το τρόπαιο Len Goodman Mirrorball, συγκεντρώνοντας την απόλυτη βαθμολογία των 90/90.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τους χορογραφίας, υπό τους ήχους του «Numb» των Linkin Park, το προσθετικό πόδι του αθλητή αποκολλήθηκε την ώρα που εκείνος κατέβαινε πηδώντας τα σκαλιά προς την πίστα. Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, ο Φρεχ το επανατοποθέτησε και συνέχισε να χορεύει.

«Το προσθετικό του δεν ήταν προγραμματισμένο να βγει, αλλά τι απίστευτη ανάκαμψη», σχολίασε ο παρουσιαστής Αλφόνσο Ριμπέιρο, ενώ ο κριτής Ντέρεκ Χαφ τού είπε: «Έζρα, είσαι ήρωας».

Από την πλευρά της, η Κάρι Αν Ινάμπα επαίνεσε την επαγγελματία χορεύτρια για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το απρόοπτο χωρίς να διακόψει τη χορογραφία. Η εμφάνισή τους βαθμολογήθηκε με 30/30.

Η χορογραφία που είχε στόχο να καταρρίψει τα στερεότυπα

Η επιλογή του τραγουδιού μόνο τυχαία δεν ήταν. Ο Φρεχ είχε εξηγήσει πριν από την εμφάνισή του ότι ήθελε να αναδείξει τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία μέσα από τον χορό. Στη συγκεκριμένη χορογραφία συμμετείχαν και χορευτές με αναπηρικά αμαξίδια.

«Δεν θέλουμε μια ιστορία που προκαλεί οίκτο»

«Το τραγούδι αφορά την κατάρριψη των στερεοτύπων. Δεν θέλουμε μια ιστορία που προκαλεί οίκτο, αλλά μια ιστορία δύναμης», είχε δηλώσει ο αθλητής, ο οποίος χαρακτήρισε συγκινημένος την παρτενέρ του «καλύτερή του φίλη».

Η 33χρονη Κάραγκατς είχε ήδη αποκαλύψει στο επίσημο podcast του «Dancing With the Stars» ότι ετοίμαζαν κάτι που δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ ξανά στην ιστορία του σόου.

Νωρίτερα στον τελικό, το ζευγάρι είχε παρουσιάσει ένα τάνγκο στο «Levels» του Avicii και μία σάλσα στο «Danza Kuduro» του Don Omar και του Lucenzo.

«Αναγκαζόμαστε ουσιαστικά να ξαναγράφουμε τους κανόνες κάθε εβδομάδα»

Σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε την Τρίτη στον επίσημο λογαριασμό του διαγωνισμού στο Instagram, ο Έζρα Φρεχ παραδέχθηκε ότι ο χορός, και μάλιστα μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές, βρισκόταν έξω από τη ζώνη άνεσής του.

Μέσα από τη συνεργασία του με την Κάραγκατς, όμως, ανακάλυψε ότι μπορούσε να καταφέρει πράγματα που μέχρι τότε θεωρούσε αδύνατα.

«Αυτή η εκπομπή μού χάρισε τόσες πολλές όμορφες αναμνήσεις αυτή τη σεζόν και, ταυτόχρονα, αποτέλεσε μία από τις πιο απαιτητικές προκλήσεις που έχω αντιμετωπίσει ποτέ», ανέφερε.

«Σε ό,τι κάνουμε με την Ντάνι, αναγκαζόμαστε ουσιαστικά να ξαναγράφουμε τους κανόνες κάθε εβδομάδα και να διευρύνουμε τα όρια για τα οποία έχει σχεδιαστεί εξαρχής ένα τεχνητό μέλος», εξήγησε ο παραολυμπιονίκης.