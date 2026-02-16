Δυναμικό ξεκίνημα για την Opel το 2026: Στη 2η θέση της αγοράς επιβατικών οχημάτων

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν η επίδοση της μάρκας στη λιανική αγορά, όπου υπερδιπλασίασε το μερίδιό της, συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2025, σημειώνοντας αύξηση ταξινομήσεων κατά 140%. Παράλληλα, η Opel κατέλαβε τη 2η θέση και στην αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων με μερίδιο 11,7%.

Με πρωταγωνιστές το Corsa...

Καθοριστική συμβολή σε αυτή την εμπορική επιτυχία είχε το Opel Corsa. Το δημοφιλές supermini αναδείχθηκε πρώτο στην κατηγορία του, καταγράφοντας εντυπωσιακό μερίδιο 20,7%. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική του μοντέλου, το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για τους υποψήφιους πελάτες.

Opel Corsa Hybrid

Fun to drive χαρακτήρας, καινοτομίες αυτοκινήτου μεγαλύτερης κατηγορίας, αποδοτικοί κινητήρες βενζίνης, εκδόσεις Hybrid για ακόμα μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου, αλλά και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, συνθέτουν το προφίλ του Corsa και αποτυπώνουν τη δέσμευση της Opel στην καινοτομία και τη βιώσιμη κινητικότητα.

... το Mokka...

Και το Opel Mokka όμως ξεχώρισε για τις επιδόσεις του στην αγορά κατά τον Ιανουάριο. Το compact SUV της Opel υπερδιπλασίασε τις ταξινομήσεις του συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 116%. Η επιτυχία αυτή δεν είναι τυχαία, αφού το Mokka έχει κερδίσει την προτίμηση του κοινού χάρη στις compact διαστάσεις και το βραβευμένο, δυναμικό design του.

Το ηλεκτρικό Opel Mokka

Διατίθεται με κινητήρα βενζίνης, σε εκδόσεις Hybrid, αλλά και ως αμιγώς ηλεκτρικό. Πρόσφατα, η γκάμα του εμπλουτίστηκε με την κορυφαία έκδοση GSE, η οποία μεταφέρει την αγωνιστική εμπειρία των rally στον δρόμο, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Opel στη δυναμική κατηγορία των B-SUV.

...και το Frontera

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Opel Frontera στα αποτελέσματα της μάρκας. Το πολυδιάστατο SUV, που ξεχωρίζει για την ευρυχωρία, την πρακτικότητα και την ευελιξία του, κατέγραψε 131 ταξινομήσεις τον Ιανουάριο, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 15% των συνολικών ταξινομήσεων επιβατικών οχημάτων της Opel.

Opel Frontera Hybrid

To Frontera μπορεί να παραγγελθεί σε 5-θέσια ή 7-θέσια διάταξη, ενώ διατίθεται με υβριδικό σύστημα κίνησης ή ως αμιγώς ηλεκτρικό, πάντα σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Με μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη γκάμα SUV, σε συνδυασμό με το best seller Corsa, η Opel ξεκίνησε δυναμικά το 2026, θέτοντας γερές βάσεις για μια ακόμη εμπορικά επιτυχημένη χρονιά.