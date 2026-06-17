Καιρός Πρόγνωση καιρού

Δυναμώνουν τα μελτέμια, συνεχίζονται οι τοπικές βροχές - Ο καιρός της Πέμπτης

Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες 4-6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 3-5 και στο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ.

Eurokinissi
Eurokinissi
Δημήτρης Παπαϊωάννου avatar
Δημήτρης Παπαϊωάννου

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Τα μελτέμια για πρώτη φορά το φετινό καλοκαίρι θα ενισχυθούν σημαντικά τις επόμενες ημέρες, αυξάνοντας παράλληλα και τον κίνδυνο για εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών.

Την Πέμπτη (18/6), το πρωί θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, πιο αυξημένες στην Εύβοια και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο όπου θα σημειωθούν σύντομες μπόρες. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν οι νεφώσεις γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά και στη νότια Πελοπόννησο τη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ στη Μακεδονία τα φαινόμενα κατά τόπους θα επιμείνουν.

Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες 4-6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 3-5 και στο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει το μεσημέρι στα ανατολικά και νότια τους 29-32 και στην υπόλοιπη χώρα τους 31-34οC.

Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22-30 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες 4-6 μποφόρ

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και θα σημειωθούν γύρω από τα ορεινά μπόρες και το βράδυ και στην πόλη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33oC, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

Την Παρασκευή (19/6) θα ενισχυθούν λίγο ακόμα οι βοριάδες στο Αιγαίο, με την αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα να είναι περιορισμένη. Τέλος, τα ισχυρά μελτέμια θα διατηρηθούν και το Σαββατοκύριακο.

@flashgrofficial

🌤️ Περιορίζονται οι βροχές την Πέμπτη, όμως οι βοριάδες ενισχύονται σημαντικά, με τα μελτέμια να κάνουν πιο αισθητή την παρουσία τους στο Αιγαίο. ⛈️ Από το μεσημέρι αναμένονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Θράκη, νότια Πελοπόννησο και κατά τόπους στην κεντρική Στερεά Ελλάδα, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στη Μακεδονία. 🌬️ Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5-7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4-6 μποφόρ στο Ιόνιο, δημιουργώντας πιο ταραγμένες θάλασσες για όσους ταξιδεύουν με πλοίο. 🌡️ Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας τους 29-32 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και τους 30-34 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. 📍 Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και μέγιστη θερμοκρασία τους 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα ξεκινήσει με ήλιο, όμως από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, με πιθανότητα φαινομένων και μέσα στην πόλη το βράδυ. 🌊 Από την Παρασκευή τα μελτέμια αναμένεται να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο. 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου ( @papaioannou_dim ) 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης ( @yiannistsakmakidis ) 🎨 Χριστίνα Κεκεμπάνου ( @xristina.kapa.13 )

♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Καιρός Πρόγνωση καιρού

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader