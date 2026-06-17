Δυναμώνουν τα μελτέμια, συνεχίζονται οι τοπικές βροχές - Ο καιρός της Πέμπτης

Τα μελτέμια για πρώτη φορά το φετινό καλοκαίρι θα ενισχυθούν σημαντικά τις επόμενες ημέρες, αυξάνοντας παράλληλα και τον κίνδυνο για εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών.

Την Πέμπτη (18/6), το πρωί θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, πιο αυξημένες στην Εύβοια και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο όπου θα σημειωθούν σύντομες μπόρες. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν οι νεφώσεις γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά και στη νότια Πελοπόννησο τη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ στη Μακεδονία τα φαινόμενα κατά τόπους θα επιμείνουν.

Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες 4-6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 3-5 και στο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει το μεσημέρι στα ανατολικά και νότια τους 29-32 και στην υπόλοιπη χώρα τους 31-34οC.

Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22-30 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες 4-6 μποφόρ

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και θα σημειωθούν γύρω από τα ορεινά μπόρες και το βράδυ και στην πόλη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33oC, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

Την Παρασκευή (19/6) θα ενισχυθούν λίγο ακόμα οι βοριάδες στο Αιγαίο, με την αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα να είναι περιορισμένη. Τέλος, τα ισχυρά μελτέμια θα διατηρηθούν και το Σαββατοκύριακο.