Δυνατή μουσική στα γυμναστήρια: Κίνητρο για καλύτερη προπόνηση ή απειλή για την ακοή;

Στα περισσότερα σύγχρονα γυμναστήρια η δυνατή μουσική αποτελεί βασικό στοιχείο των ομαδικών προπονήσεων. Ο έντονος ρυθμός βοηθά πολλούς ασκούμενους να διατηρήσουν την ένταση της άσκησης και να παραμείνουν πιο συγκεντρωμένοι στο πρόγραμμα. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η παρατεταμένη έκθεση σε τόσο υψηλά επίπεδα ήχου μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ακοή.

Δες τι λένε οι ειδικοί για τα όρια ασφάλειας και πώς μπορείς να προστατεύσεις την ακοή σου κατά τη διάρκεια της προπόνησης.