Ελληνόκτητο ένα από τα δύο τάνκερ που χτυπήθηκαν από το Ιράν - Καλά στην υγεία τους οι 22 ναυτικοί

Δύο δεξαμενόπλοια δέχθηκαν επίθεση στον Περσικό Κόλπο από ιρανικά σκάφη, που φέρονται να ήταν παγιδευμένα με εκρηκτικά, ανάμεσά τους το ελληνικό τάνκερ «Zefyros».

Όπως μεταδίδει το Reuters, από την επίθεση στα δύο δεξαμενόπλοια που παγιδεύτηκαν με τα εκρηκτικά έχασε τη ζωή του τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος, ενώ ακόμη 38 άνθρωποι διασώθηκαν.

Τα πλοία που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες είναι το «Zefyros», με σημαία Μάλτας, και το «Safesea Vishnu», με σημαία Μάρσαλ. Ιδιοκτήτης του Safesea Vishnu εμφανίζεται η αμερικανική εταιρεία Safesea Transport Inc., ενώ το Zefyros ανήκει στην εταιρεία ελληνικών συμφερόντων Benetech Shipping.

Το ελληνόκτητο πλοίο Zefyros / Φωτ.: Marine Traffic

Καλά στην υγεία τους οι 22 ναυτικοί του «Zefyros»

Καλά στην υγεία τους είναι οι 22 υπήκοοι Γεωργίας που αποτελούν το πλήρωμα ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου με σημαία Μάλτας, το οποίο δέχθηκε πλήγμα από πιθανό ιρανικό μη επανδρωμένο επιφανειακό σκάφος, ενώ πραγματοποιούσε επιχείρηση μεταφοράς φορτίου από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship transfer) εντός των χωρικών υδάτων του Ιράκ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος. Ωστόσο, στο δεξαμενόπλοιο εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά το πλήγμα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και τελικά κατασβέστηκε με τη συνδρομή των ιρακινών πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών λιμενικών αρχών, που κινητοποιήθηκαν άμεσα στην περιοχή.

Η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ (SOMO) επιβεβαίωσε ότι το πλοίο μετέφερε συμπυκνωμένα ενεργειακά προϊόντα της Basra Gas Company, στο πλαίσιο εμπορικών δραστηριοτήτων εξαγωγής υδρογονανθράκων από τη χώρα.

Φωτ.: Reuters

Ο Φαρχάν αλ-Φαρτούσι, γενικός διευθυντής της Εταιρείας Λιμένων του Ιράκ, δήλωσε στο CNN ότι τα 38 διασωθέντα μέλη του πληρώματος ήταν όλοι ξένης υπηκοότητας, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τραυματισμούς ή ζημιές στα πλοία.

Το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις, αναφέροντας ότι μια επίθεση με υποβρύχιο drone «ανατίναξε δύο πετρελαιοφόρα στον Περσικό Κόλπο απόψε», σύμφωνα με τη μετάδοση του ιρανικού κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Νωρίτερα, ιρακινή πηγή ασφαλείας στη Βασόρα δήλωσε στο CNN ότι ένα ιρανικό σκάφος παγιδευμένο με εκρηκτικά θεωρείται ότι έπληξε τα δύο πλοία και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η επίθεση σημειώθηκε εντός των ιρακινών χωρικών υδάτων, σύμφωνα με τον επικεφαλής ενημέρωσης της κοινής διοίκησης επιχειρήσεων του Ιράκ, Αντιστράτηγο Σαάντ Μαάν. Χαρακτήρισε την επίθεση παραβίαση της ιρακινής κυριαρχίας και δήλωσε ότι η χώρα διατηρεί το δικαίωμα να λάβει νομικά μέτρα.

Φωτ.: Reuters

Πλάνα που επαληθεύτηκαν από το CNN δείχνουν τα δύο τάνκερ να φλέγονται, με τις φλόγες να εξαπλώνονται στα γύρω ύδατα – πιθανότατα λόγω πετρελαιοκηλίδας που θα είχε σχηματιστεί. Τα δεδομένα εντοπισμού πλοίων υποδεικνύουν ότι ήταν αγκυροβολημένα το ένα δίπλα στο άλλο όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Massive oil tanker fire reported in the northern Persian Gulf tonight after an Iranian attack. pic.twitter.com/gEmg4s1Plc — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 11, 2026

Οι ιρακινές αρχές δεν εξέδωσαν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις υπηκοότητες των διασωθέντων. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει εκδώσει μέχρι στιγμής σχετική ανακοίνωση.

Η εταιρεία εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ, SOMO, δήλωσε ότι τα πλοία δέχθηκαν επίθεση «ενώ βρίσκονταν στην περιοχή πλευρικής φόρτωσης εντός των ιρακινών χωρικών υδάτων». Το Zefyros ετοιμαζόταν να εισέλθει στο λιμάνι Khor Al-Zubair και μετέφερε συμπύκνωμα φυσικού αερίου (condensate) για λογαριασμό της Basra Gas Company, σύμφωνα με τη SOMO.