Δύο γκολ και μια ασίστ για τον Σιόβα στο ντεμπούτο του με τον Πανναξιακό (vid)

Στην πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Πανναξιακού, ο Δημήτρης Σιόβας όχι μόνο ξεχώρισε, αλλά το έκανε σε ρόλο που ελάχιστοι θα περίμεναν, ως καθαρόαιμο σέντερ φορ.



Στην αναμέτρηση απέναντι στον ΑΟ Πάγου για τη Β’ φάση της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣ Κυκλάδων, ο προπονητής Δημήτρης Παπασπύρου τόλμησε τη μετακίνηση του 37χρονου στην κορυφή της επίθεσης και δικαιώθηκε από τα πρώτα λεπτά. Ο Πανναξιακός μπήκε δυνατά και στο 6’ ο Σιόβας «υπέγραψε» την πρώτη του συμμετοχή στο σκορ, δημιουργώντας το 1-0 από στατική φάση.



Τρία λεπτά αργότερα, η παρουσία του μέσα στην περιοχή έφερε και πέναλτι. Μπορεί η πρώτη εκτέλεση να μην κατέληξε άμεσα στα δίχτυα, όμως ο ίδιος ήταν εκεί για να εκμεταλλευτεί την επαναφορά και να γράψει το 2-0, ανοίγοντας λογαριασμό με τη νέα του ομάδα.



Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ήρθε νέο πέναλτι και αυτή τη φορά ο πρώην διεθνής δεν άφησε περιθώρια, ανεβάζοντας τον προσωπικό του απολογισμό στα δύο γκολ. Με απολογισμό 2 τέρματα, 1 ασίστ και καθοριστική παρουσία σε 70 λεπτά συμμετοχής.



Για έναν Πανναξιακό που στοχεύει ξεκάθαρα την άνοδο στη Γ’ Εθνική, η προσθήκη του δεν είναι απλώς ενίσχυση. Είναι πολυτέλεια.

Δείτε το σόου του Σιόβα