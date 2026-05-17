Δύο γυναίκες νεκρές σε σφοδρό τροχαίο στη Ρόδο

Υπήρξε σύγκρουση δύο οχημάτων στην εθνική οδό Ρόδου-Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου.

Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν δύο γυναίκες, το μεσημέρι της Κυριακής (17/5), στις 15.30, από ΙΧ αυτοκίνητο που ενεπλάκη σε τροχαίο στη Ρόδο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές, υπήρξε σύγκρουση δύο οχημάτων στην εθνική οδό Ρόδου-Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο γυναικών.

Στο γενικό νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκαν ακόμα τρία άτομα που μετέβαιναν στο δεύτερο όχημα, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Από τη σύγκρουση, το ένα ΙΧ ανετράπη στο οδόστρωμα. Το αυτοκίνητο μετετράπη σε μάζα σιδερικών μέσα, στο οποίο είχαν εγκλωβιστεί οι δύο επιβάτες του.

Στο σημείο έσπευσε προσωπικό της Πυροσβεστικής -που κατέβαλε προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό των επιβατών- της Τροχαίας Ρόδου, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. 

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

