Δύο ευρέως χρησιμοποιούμενες χημικές ουσίες, που παραμένουν για χρόνια στο περιβάλλον και στον ανθρώπινο οργανισμό (forever chemicals), συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μιας επιθετικής μορφής καρκίνου του μαστού. Αυτό προκύπτει από νέα μελέτη ερευνητών των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ (NIH), η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Clinical Oncology και παρουσιάζεται στο Fox News.

Οι ουσίες ανήκουν στην κατηγορία των PFAS. Πρόκειται για συνθετικές χημικές ενώσεις που διασπώνται εξαιρετικά αργά. Έτσι, μπορούν να παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και να συσσωρεύονται στο ανθρώπινο σώμα. Τα PFAS έχουν χρησιμοποιηθεί επί δεκαετίες σε μια μεγάλη γκάμα καθημερινών προϊόντων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα αντικολλητικά μαγειρικά σκεύη, τα αδιάβροχα υφάσματα, ορισμένα ρούχα και έπιπλα, οι συσκευασίες τροφίμων και διάφορα προϊόντα προσωπικής περιποίησης.

Ποια είναι η σχέση με τον καρκίνο του μαστού

Η έρευνα εντόπισε μια σύνδεση ανάμεσα στην υψηλότερη συγκέντρωση δύο συγκεκριμένων PFAS στο αίμα και στον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μιας συγκεκριμένης μορφής καρκίνου του μαστού, η οποία χαρακτηρίζεται από πιο επιθετική συμπεριφορά. Οι δύο ουσίες είναι το υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA) και το υπερφθοροοκτανοσουλφονικό οξύ (PFOS). Οι γυναίκες που είχαν υψηλότερα επίπεδα αυτών των χημικών ουσιών στο αίμα τους εμφάνιζαν συχνότερα καρκίνο του μαστού αρνητικό στους υποδοχείς οιστρογόνων (ER-negative). Πρόκειται για έναν τύπο καρκίνου στον οποίο τα καρκινικά κύτταρα δεν διαθέτουν υποδοχείς οιστρογόνων. Αυτό σημαίνει ότι δεν ανταποκρίνονται στις ορμονικές επιδράσεις των οιστρογόνων, όπως συμβαίνει σε άλλες μορφές της νόσου. Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Υγείας (HHS), οι συγκεκριμένοι όγκοι τείνουν να είναι πιο επιθετικοί και να συνδέονται με δυσμενέστερη πρόγνωση. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι γυναίκες με την υψηλότερη έκθεση στο PFOA είχαν 67% υψηλότερο ποσοστό εμφάνισης αυτού του τύπου καρκίνου σε σύγκριση με εκείνες που είχαν τη χαμηλότερη έκθεση. Για το PFOS, η αντίστοιχη διαφορά έφτανε το 93%.

Πώς πραγματοποιήθηκε η έρευνα

Οι ερευνητές εξέτασαν δείγματα αίματος από 1.609 γυναίκες που εμφάνισαν αργότερα καρκίνο του μαστού, καθώς και από 2.269 γυναίκες που αποτέλεσαν την ομάδα σύγκρισης. Συνολικά, μέτρησαν τη συγκέντρωση 17 διαφορετικών PFAS στα δείγματα αίματος, τα οποία είχαν συλλεχθεί πριν από τη διάγνωση του καρκίνου. Στη συνέχεια, συνέκριναν τα επίπεδα των χημικών ουσιών με την εμφάνιση διαφορετικών τύπων καρκίνου του μαστού, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν συγκεκριμένες συσχετίσεις.

Τι γνωρίζουμε και τι όχι

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν πως η έκθεση στα συγκεκριμένα χημικά προκαλεί καρκίνο. Δείχνουν ότι υπάρχει μια στατιστική συσχέτιση, η οποία χρειάζεται να διερευνηθεί περαιτέρω. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η έρευνα επικεντρώθηκε κυρίως σε παλαιότερες μορφές PFAS, η χρήση των οποίων έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, οι ουσίες αυτές έχουν αντικατασταθεί σε αρκετές εφαρμογές από νεότερες χημικές ενώσεις, για τις οποίες οι επιστημονικές γνώσεις παραμένουν περιορισμένες.

Πολλές από τις νεότερες ουσίες έχουν μικρότερη χημική αλυσίδα και ενδέχεται να παραμένουν λιγότερο χρόνο στο ανθρώπινο σώμα και στο περιβάλλον. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι ακίνδυνες. Όπως σημείωσε η ερευνήτρια, οι επιστήμονες γνωρίζουν ακόμη λίγα πράγματα για τις πιθανές επιπτώσεις τους στην υγεία, μεταξύ των οποίων και ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

Πώς μπορούμε να περιορίσουμε την έκθεση

Παρότι τα PFAS είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά και δύσκολα απομακρύνονται από το περιβάλλον, η έκθεση σε αυτά μπορεί σε κάποιο βαθμό να περιοριστεί. Ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης, Che-Jung Chang, Ph.D., πρώην ερευνητής στα NIH και σήμερα ερευνητής στην DLH, σημείωσε ότι οι άνθρωποι μπορούν να λάβουν μέτρα για να μειώσουν την επαφή τους με αυτές τις ουσίες. Τα νέα ευρήματα, όπως ανέφερε, ενδέχεται να ανοίξουν νέους δρόμους για την πρόληψη. Η Δρ. Troso-Sandoval προτείνει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται συχνά στην καθημερινότητα. Μεταξύ των πιθανών πηγών έκθεσης περιλαμβάνονται το πόσιμο νερό, τα μαγειρικά σκεύη, τα καλλυντικά και διάφορα προϊόντα προσωπικής φροντίδας.

Μια πρακτική επιλογή είναι η χρήση μαγειρικών σκευών από ανοξείδωτο ατσάλι αντί για ορισμένα αντικολλητικά σκεύη. Παράλληλα, συνιστά να αποφεύγεται το ζέσταμα φαγητού μέσα σε πλαστικά δοχεία, καθώς η θερμότητα μπορεί να διευκολύνει τη μεταφορά χημικών ενώσεων από το πλαστικό στα τρόφιμα. Η γιατρός αναφέρθηκε επίσης στα μαύρα πλαστικά μαγειρικά εργαλεία, εκφράζοντας ανησυχίες για άλλους πιθανούς χημικούς ρύπους, όπως ουσίες που χρησιμοποιούνται ως επιβραδυντικά φλόγας. Η συγκεκριμένη επισήμανση αφορά ευρύτερα ζητήματα χημικής έκθεσης και δεν αποτελεί εύρημα της μελέτης για τα PFAS.