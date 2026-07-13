«Δυο παιδιά που κολύμπησαν στην ίδια θάλασσα» - Το νέο βιβλίο του Στέλιου Παρασκευόπουλου

Στο κέντρο της αφήγησης, δύο έφηβοι φίλοι στη δεκαετία του '70 -ο Θεόφιλος, γόνος παλιάς κωνσταντινουπολίτικης οικογένειας, και ο Νώντας από λαϊκή γειτονιά του Πειραιά- ζουν ένα καλοκαίρι ξέγνοιαστης εφηβείας, πριν ο θάνατος έρθει να αλλάξει τα πάντα.

Το νέο βιβλίο του Στέλιου Παρασκευόπουλου, «Δύο παιδιά που κολύμπησαν στην ίδια θάλασσα» (ΚΑΠΑ Εκδοτική), είναι ένα μυθιστόρημα-ύμνος στη φιλία, χτισμένο σαν τοιχογραφία πολλών εποχών. Η ιστορία ακολουθεί μια αρχοντική οικογένεια στο μακρύ ταξίδι της από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα, με αφετηρία το 1922 και τερματισμό το σήμερα -έναν αιώνα γεμάτο ανατροπές: αρχοντιά και ξεπεσμό, διώξεις και ξενιτειά, πλούτο και πτώχευση.

Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκονται δύο έφηβοι της δεκαετίας του '70: ο Θεόφιλος, απόγονος της πάλαι ποτέ εύπορης οικογένειας της Πόλης, και ο Νώντας, παιδί λαϊκής συνοικίας του Πειραιά. Οι δυο τους ζουν το ένα και μοναδικό κοινό τους καλοκαίρι σε ένα νησί, μέσα στο κλίμα μιας νεολαίας που σπάει τους παλιούς δεσμούς και ανοίγεται στον αμερικάνικο τρόπο ζωής -τζιν, ροκ, Coca-Cola και πρώτους πειραματισμούς.

Όμως η ξέγνοιαστη εφηβική τους καλοκαιρινή συνύπαρξη διακόπτεται απότομα από τον θάνατο. Μισός αιώνας αργότερα, το βιβλίο επιχειρεί να απαντήσει σε ένα διαχρονικό ερώτημα: αν ο θάνατος είναι τέλος ή αρχή μιας αληθινής φιλίας.