Δύο σοβαρά τροχαία στην Αττική τα ξημερώματα - Τρεις τραυματίες, ο ένας σε κρίσιμη κατάσταση

Δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/1) σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής, με απολογισμό τρεις τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύγκρουση δύο ΙΧ στο Ίλιον

Το πρώτο τροχαίο καταγράφηκε λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα στο Ίλιον, στην οδό Ραδιοφωνίας, κοντά στο γήπεδο της περιοχής. Δύο ΙΧ συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς, όπου ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δεύτερος φέρει ελαφρύτερα τραύματα.

Εκτροπή οχήματος στη Λεωφόρο Λαυρίου – Κρίσιμη η κατάσταση οδηγού

Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 05:30 το πρωί, σημειώθηκε δεύτερο τροχαίο στη διασταύρωση της Λεωφόρος Λαυρίου με τη Λεωφόρος Σουνίου, στο ύψος του γηπέδου στο Μαρκόπουλο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα εξετράπη της πορείας του για λόγους που διερευνώνται, με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του οδηγού. Στο σημείο επιχείρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία απεγκλώβισε τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Τα αίτια και των δύο τροχαίων διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.