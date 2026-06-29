Δύο συλλήψεις για εμπρησμούς από πρόθεση – 50χρονος ομολόγησε ακόμη τρεις φωτιές

Δύο άτομα συνελήφθησαν για εμπρησμούς από πρόθεση σε Αιτωλοακαρνανία και Ροδόπη, έπειτα από τις έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.



Η πρώτη υπόθεση αφορά πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (28/6) στην περιοχή Παραβόλα του Δήμου Αγρινίου. Σύμφωνα με την έρευνα του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας, ένας 50χρονος φέρεται να προκάλεσε φωτιά σε αγροτική έκταση, με αποτέλεσμα να καούν περίπου τέσσερα στρέμματα.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ο 50χρονος φέρεται να ομολόγησε ακόμη τρεις εμπρησμούς που είχε προκαλέσει στην ίδια περιοχή στις 6, 20 και 28 Ιουνίου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.



Η δεύτερη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στην αγροτική περιοχή Ισάλου του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, στη Ροδόπη. Ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ξάνθης, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής, συνέλαβαν αλλοδαπό, ο οποίος, σύμφωνα με την προανάκριση, έβαλε φωτιά με γυμνή φλόγα σε ξηρά χόρτα. Από την πυρκαγιά κάηκαν πέντε στρέμματα αγροτικής έκτασης, ενώ υπέστησαν ζημιές 60 ελαιόδεντρα. Ο συλληφθείς συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

138 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 29 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί 492 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 571.626,29 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 138 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 127 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 11 εμπρησμούς από πρόθεση.



Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού επισημαίνει ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ υπενθυμίζει πως η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας, ώστε να προστατεύονται ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.