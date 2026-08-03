Δύο συλλήψεις για πρόκληση φωτιάς σε Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική - Πρόστιμα έως 3.000 ευρώ

Δύο ακόμη συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας πραγματοποίησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, σε Νέα Κηφισιά Αττικής και Χαλκιδική, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την πρόληψη πυρκαγιών.

Στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική, συνελήφθη 66χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με την προανάκριση, πραγματοποιούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά που έκαψε περίπου έξι στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργειών. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Αυγούστου, ενώ στον 66χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 ευρώ.

Λίγες ώρες νωρίτερα, στη Νέα Κηφισιά, συνελήφθη 49χρονος υπήκοος Πολωνίας, ο οποίος εκτελούσε εργασίες μόνωσης σε ταράτσα οικοδομής με χρήση φλόγιστρου, σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από δασική έκταση. Οι εργασίες πραγματοποιούνταν παρά την ισχύ πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 4), κατά παράβαση της νομοθεσίας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.

262 συλλήψεις για εμπρησμούς

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 3 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί 655 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 993.034,18 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 262 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 233 αφορούν περιστατικά από αμέλεια και οι 29 από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ απευθύνει έκκληση στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας, ιδιαίτερα τις ημέρες πολύ υψηλού ή ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, υπενθυμίζοντας ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.