Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Σε λειτουργία τέθηκε στις 11:00 το πρωί η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα απασχόλησης 200 ανέργων στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το πρόγραμμα προβλέπει πλήρη απασχόληση για 12 μήνες και απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ. Οι μηνιαίες μικτές αποδοχές διαφοροποιούνται ανάλογα με την εκπαιδευτική κατηγορία και φτάνουν έως τα 1.200 ευρώ.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2026, στις 23:59.

Φωτο: Intime

Οι μισθοί ανά εκπαιδευτική κατηγορία

Οι αποδοχές των εργαζομένων που θα επιλεγούν διαμορφώνονται ως εξής:

Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ): έως 1.200 ευρώ μικτά τον μήνα.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ): έως 1.170 ευρώ μικτά τον μήνα.

Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ΥΕ): έως 1.090 ευρώ μικτά τον μήνα.

Πρόκειται για μικτές αποδοχές, επομένως τα ποσά που θα καταβάλλονται στους εργαζομένους μετά τις ασφαλιστικές εισφορές και τις προβλεπόμενες κρατήσεις θα είναι χαμηλότερα.

Η απασχόληση αφορά χρονικό διάστημα 12 μηνών και δεν πρόκειται για προκήρυξη μόνιμων θέσεων στο Δημόσιο.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι οι ενδιαφερόμενοι να είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ.

Παράλληλα, απαιτείται να διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης, καθώς και τα απαραίτητα τυπικά και ειδικά προσόντα για την ειδικότητα που θα επιλέξουν.

Δεν είναι απαραίτητο να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Συνεπώς, μπορούν να συμμετάσχουν και εγγεγραμμένοι άνεργοι που δεν επιδοτούνται, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει μία αίτηση, επιλέγοντας μία εκπαιδευτική κατηγορία (ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ), μία ειδικότητα και από μία έως τρεις υπηρεσίες στις οποίες επιθυμεί να τοποθετηθεί.

Πώς θα γίνει η επιλογή – Τα κριτήρια μοριοδότησης

Η επιλογή των υποψηφίων δεν θα γίνει με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων. Αντίθετα, θα εφαρμοστεί σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα, τα κριτήρια είναι:

Η διάρκεια της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας.

Το ετήσιο δηλωθέν ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα.

Η ηλικία του υποψηφίου.

Ο αριθμός των ανήλικων παιδιών.

Η ύπαρξη ανήλικων παιδιών με αναπηρία.

Η αναπηρία του ίδιου του υποψηφίου.

Πόσα μόρια δίνει η ανεργία

Για κάθε πλήρη μήνα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας προβλέπεται ένα μόριο, με ανώτατο όριο τα 12 μόρια.

Έτσι, ένας άνεργος με έξι πλήρεις μήνες συνεχόμενης ανεργίας συγκεντρώνει έξι μόρια, ενώ κάποιος με 12 ή περισσότερους μήνες λαμβάνει το ανώτατο όριο.

Η μοριοδότηση με βάση το εισόδημα

Το εισόδημα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια, καθώς μπορεί να αποδώσει έως και 30 μόρια.

Η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής:

Ατομικό εισόδημα έως 3.500 ευρώ ή οικογενειακό έως 7.000 ευρώ: 30 μόρια.

Ατομικό εισόδημα από 3.500,01 έως 5.000 ευρώ ή οικογενειακό από 7.000,01 έως 10.000 ευρώ: 25 μόρια.

Ατομικό εισόδημα από 5.000,01 έως 8.000 ευρώ ή οικογενειακό από 10.000,01 έως 16.000 ευρώ: 20 μόρια.

Ατομικό εισόδημα από 8.000,01 έως 12.000 ευρώ ή οικογενειακό από 16.000,01 έως 26.000 ευρώ: 10 μόρια.

Ατομικό εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ ή οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ: 0 μόρια.

Ποιες ηλικίες ευνοούνται

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ηλικιακή μοριοδότηση, καθώς περισσότερα μόρια συγκεντρώνουν τόσο οι νεότεροι όσο και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία υποψήφιοι.

Ειδικότερα:

Από 18 έως 29 ετών: 35 μόρια.

Από 30 έως 49 ετών: 25 μόρια.

Από 50 ετών και άνω: 35 μόρια.

Με αυτόν τον τρόπο, οι υποψήφιοι ηλικίας 50 ετών και άνω λαμβάνουν την ίδια βαθμολογία με τους νεότερους έως 29 ετών.

Επιπλέον μόρια για παιδιά και αναπηρία

Πρόσθετη μοριοδότηση προβλέπεται για οικογενειακά και κοινωνικά κριτήρια:

10 μόρια για κάθε ανήλικο παιδί.

15 μόρια για αναπηρία του υποψηφίου σε ποσοστό 67% και άνω.

10 επιπλέον μόρια για κάθε ανήλικο παιδί με αναπηρία.

Η τελική βαθμολογία προκύπτει από τον συνδυασμό των παραπάνω κριτηρίων και δεν εξασφαλίζει από μόνη της την πρόσληψη, καθώς η κατάταξη εξαρτάται και από τις προτιμήσεις και την ειδικότητα που δηλώνει κάθε υποψήφιος.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, στην ενότητα των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνδεθούν στην υπηρεσία και να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία, επιλέγοντας:

Μία από τις εκπαιδευτικές κατηγορίες ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ.

Μία ειδικότητα για την οποία διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

Από μία έως τρεις υπηρεσίες τοποθέτησης.

Το πληροφοριακό σύστημα υπολογίζει τη μοριοδότηση και προσδιορίζει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία της αίτησής τους πριν από την οριστική υποβολή, καθώς η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Υπάρχει, πάντως, δυνατότητα διόρθωσης ή τροποποίησης μέσω νέας αίτησης, η οποία αντικαθιστά την προηγούμενη, εφόσον υποβληθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Η καταληκτική ημερομηνία είναι η Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2026 και ώρα 23:59.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα καταρτιστούν προσωρινοί πίνακες κατάταξης, ενώ οι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωμα ηλεκτρονικής ένστασης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.504.000 ευρώ, ο οποίος καλύπτεται από πόρους της ΔΥΠΑ.

Πού γίνεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής υπηρεσίας στο gov.gr:

Υποβολή αίτησης για το πρόγραμμα των 200 θέσεων εργασίας

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες και στην επίσημη ανακοίνωση της ΔΥΠΑ.