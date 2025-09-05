Οικονομία ΔΥΠΑ e-ΕΦΚΑ Πληρωμές Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΔΥΠΑ - e-ΕΦΚΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου

Συνολικά 65.885.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 65.951 δικαιούχους.

Φωτο: Eurokinissi
Φωτο: Eurokinissi
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2025, θα καταβληθούν συνολικά 65.885.000 ευρώ σε 65.951 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν: 

  • 18.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 2.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
  • 1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
  • 85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Οικονομία ΔΥΠΑ e-ΕΦΚΑ Πληρωμές Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader