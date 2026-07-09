Δυσαρέσκεια Δένδια: Η Ελλάδα δεν είναι ευχαριστημένη για Τουρκία και F-35 – Το μήνυμα προς ΗΠΑ

«Ας ελπίσουμε ότι όχι», ήταν η απάντηση του Νίκου Δένδια στο ενδεχόμενο απόκτησης μαχητικών F-35 από την Τουρκία , με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να στέλνει ένα σαφές μήνυμα για τις ανησυχίες της Αθήνας απέναντι στις εξελίξεις στον αμυντικό συσχετισμό δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μιλώντας στην 30η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης του Economist στο Λαγονήσι, ο Νίκος Δένδιας δεν έκρυψε την αντίθεση της Ελλάδας στο ενδεχόμενο ενίσχυσης της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας με αμερικανικά μαχητικά πέμπτης γενιάς, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η Αθήνα δεν αμφισβητεί το κυρίαρχο δικαίωμα των Ηνωμένων Πολιτειών να αποφασίζουν σε ποιες χώρες θα διαθέτουν τα οπλικά τους συστήματα.

«Η Ελλάδα δεν είναι ευχαριστημένη αν η Τουρκία αποκτήσει το F-35. Η Ελλάδα δεν είναι ευχαριστημένη αν η Τουρκία αποκτήσει κινητήρες για ένα αεροσκάφος νέας γενιάς», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι το βασικό ερώτημα που θέτει η ελληνική πλευρά προς την Ουάσιγκτον είναι κατά πόσο μια τέτοια εξέλιξη εξυπηρετεί πραγματικά τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και τη συνοχή του ΝΑΤΟ.

Το ερώτημα προς την Ουάσιγκτον και η θέση των ΗΠΑ

«Κανείς δεν θα με πίστευε αν απαντούσα διαφορετικά (…) Η γενική μας προσέγγιση σε αυτό είναι ότι εμείς δεν πρέπει να κρίνουμε τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και σε ποιον πουλάνε. Αυτή είναι δουλειά της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέτουμε μόνο ένα ερώτημα. Είναι προς το πραγματικό συμφέρον των ΗΠΑ; Ναι ή όχι; Και φυσικά, είναι ευθύνη του αμερικανικού λαού και της αμερικανικής κυβέρνησης να απαντήσουν σε αυτό», όπως υπογράμμισε.

Οι «κόκκινες γραμμές» για τη χρήση των οπλικών συστημάτων

Ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε ότι η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί κρίσιμο πυλώνα της Συμμαχίας και υποστήριξε πως η προμήθεια προηγμένων οπλικών συστημάτων σε μία χώρα θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφείς διασφαλίσεις ότι αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον άλλου συμμάχου του ΝΑΤΟ.

Μάλιστα, χρησιμοποιώντας ένα υποθετικό παράδειγμα, σημείωσε ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούσαν από την Ελλάδα ως όρο για την προμήθεια των F-35 να δεσμευθεί πως δεν θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον της Τουρκίας, η ελληνική απάντηση θα ήταν αυτονόητη.

«Δεν θα με πείραζε, γιατί ούτε καν ονειρεύομαι να επιτεθώ στην Τουρκία ή, παρεμπιπτόντως, στην Ιταλία ή σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του ΝΑΤΟ», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια δέσμευση θα έπρεπε να αποτελεί στοιχειώδη αρχή για όλες τις αμυντικές συμφωνίες μεταξύ συμμάχων.

Η πρόταση για ρήτρα στα τουρκικά F-35

Ερωτηθείς εάν θα θεωρούσε θετική μια αντίστοιχη ρήτρα σε πιθανή πώληση F-35 προς την Τουρκία, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας απάντησε ότι, αν και η τελική θέση ανήκει στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, η δική του εισήγηση θα ήταν «φυσικά, ένα μεγάλο ναι», προσθέτοντας ότι «είναι πραγματικά στοιχειώδες οι πλατφόρμες που πωλούνται από τη μία χώρα στην άλλη εντός του ΝΑΤΟ ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον ενός άλλου μέλους του ΝΑΤΟ».

Παράλληλα, απέφυγε να αποκαλύψει τις διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας προς την αμερικανική κυβέρνηση, αρκούμενος να δηλώσει ότι η ελληνική πλευρά θα συνεχίσει να εργάζεται εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση.

«Ακριβώς επειδή πρόκειται για διπλωματία, δεν θα ήθελα να σχολιάσω ανοιχτά. Αλλά θα προσπαθήσουμε, θα προσπαθήσουμε σκληρά», κατέληξε.